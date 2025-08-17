İzlerken "Bu Biz" Diyeceğiniz Arkadaşlığı Konu Alan 15 Film Önerisi

Arkadaşlık, hayatın en sade ama en güçlü bağlarından biridir. Zamanla değişen şehirler, iş yoğunluğu ya da farklı yollar bile gerçek dostluğu zayıflatamaz. Sinema da bu eşsiz bağı kimi zaman çocukluk maceralarıyla, kimi zaman yetişkinlikteki dayanışmalarla, kimi zaman da hayata tutunmamızı sağlayan küçük jestlerle anlatır. Kimi filmler dostluğun kahkaha dolu yanını, kimileri ise gözyaşıyla yoğrulmuş tarafını gösterir. Ama hepsinde ortak olan şey, bir insanın başka bir insana “yanındayım” diyebilmesidir.

İşte dostluğun gücünü en iyi hissettiren 15 film...