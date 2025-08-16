onedio
Giray Altınok'un "Karşılaşmalar" Dizisinin İkinci Sezon Kadrosu Belli Oldu!

Exxen
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.08.2025 - 09:41

Exxen’in en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Karşılaşmalar”, izleyiciden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine ikinci sezonuyla geri dönüyor. Kahkaha dolu sahneleri, sürprizlerle dolu hikâyeleri ve yıldızlarla parlayan kadrosuyla dizi, yeni bölümleriyle izleyicisine yine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Exxen’in sevilen projelerinden biri olan, MGX Film imzalı komedi dizisi “Karşılaşmalar” yoğun ilgi sayesinde ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Senaryosunu Giray Altınok’un, Muammer Tali ve Serkan Dağlı ile birlikte kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gökdeniz Uslu’nun üstlendiği yapım 8 bölümden oluşacak. Tesadüflerle yolları kesişen insanların eğlenceli ve renkli hikâyelerini konu alan dizinin yeni sezon çekimleri 15 Ağustos itibarıyla başladı.

Karşılaşmalar dizisinin yeni sezon kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi! Birsen Altuntaş, Karşılaşmalar'ın 2. sezon kadrosunu en ince ayrıntısına kadar yazdı.

Geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide; Ahsen Eroğlu, Emrah Altıntoprak, Erdal Cindoruk, Erdem Şenocak , Cihat Süvarioğlu, Tuğba Çom, Ferit Aktuğ, Murat Eken, Arzu Oruç, Ayça Koptur, Mahir İpek, Muammer Tali, Mehtap Demirel, Neslihan Arslan, Giray Altınok, Safa Sarı, Şükrü Özyıldız , Erdem Yener, Öykü Naz Altay, Kübra Balcan, Onur Buldu, Sarp Apak, Uğur Bilgin, Timur Acar, Özlem Türkad, ve Ayşen Batıgün izleyici karşısına çıkacak.

Daha başlamadan büyük merak uyandıran “Karşılaşmalar” ikinci sezonuyla Exxen ekranlarında izleyicisini kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Esra Demirci
