Giray Altınok'un "Karşılaşmalar" Dizisinin İkinci Sezon Kadrosu Belli Oldu!
Exxen’in en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Karşılaşmalar”, izleyiciden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine ikinci sezonuyla geri dönüyor. Kahkaha dolu sahneleri, sürprizlerle dolu hikâyeleri ve yıldızlarla parlayan kadrosuyla dizi, yeni bölümleriyle izleyicisine yine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Exxen’in sevilen projelerinden biri olan, MGX Film imzalı komedi dizisi “Karşılaşmalar” yoğun ilgi sayesinde ikinci sezonuyla geri dönüyor.
Karşılaşmalar dizisinin yeni sezon kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi! Birsen Altuntaş, Karşılaşmalar'ın 2. sezon kadrosunu en ince ayrıntısına kadar yazdı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
