İçerik Üreticisi Ragıp Narin, Kemal Sunal’ın 40 Yıl Önce Köln’de Çektiği Sahneyi Yeniden Canlandırdı
Sosyal medyada ürettiği içeriklerle adından söz ettiren Ragıp Narin, son videosuyla gündem oldu. Şehir ve ülke değiştirme konseptli videolar çeken içerik üreticisi, bu sefer Kemal Sunal’ın 40 yıl önceye ait bir sahnesini yeniden çekti. Zamanda bir yolculuğa çıktığımız video duygulandırdı. Gelin birlikte izleyelim!
1985’ten 2025’e…
