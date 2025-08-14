onedio
İçerik Üreticisi Ragıp Narin, Kemal Sunal’ın 40 Yıl Önce Köln’de Çektiği Sahneyi Yeniden Canlandırdı

İçerik Üreticisi Ragıp Narin, Kemal Sunal’ın 40 Yıl Önce Köln’de Çektiği Sahneyi Yeniden Canlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.08.2025 - 19:00

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle adından söz ettiren Ragıp Narin, son videosuyla gündem oldu. Şehir ve ülke değiştirme konseptli videolar çeken içerik üreticisi, bu sefer Kemal Sunal’ın 40 yıl önceye ait bir sahnesini yeniden çekti. Zamanda bir yolculuğa çıktığımız video duygulandırdı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

1985’ten 2025’e…

1985’ten 2025’e…

İçerik üreticisi paylaşımına şu notu düştü 👇

Kemal Sunal 🤍 Onun filmleri sadece güldürmekle kalmaz, hayatın içinden dersler verirdi. Çocukken filmlerine denk gelmek ne büyük şanstı…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
