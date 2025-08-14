onedio
Wednesday’in 2. Sezonunun 2. Kısmından İlk Fragman Yayınlandı!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
14.08.2025 - 18:00

İlk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Nihayet o gün geldi çattı ve Wednesday’in ikinci sezonu 6 Ağustos’ta yayına girdi. Ancak bu sefer tüm bölümler değil, ilk dört bölüm izleyiciyle buluştu. Geriye kalan bölümlerin ise 3 Eylül’de yayınlanacağı duyurulmuştu. Şimdiyse Netflix, ikinci yarı için fragman yayınladı. Gelin detaylara geçelim!

İşte yeni fragman 👇

Diziseverler, ikinci sezona da yoğun ilgi gösterdi.

İkinci sezonun iki kısım halinde yayınlanacak olması ilk etapta tepki toplamıştı. Ancak bölümler izlenince heyecan yükseldi. Bakalım hikaye nasıl devam edecek? 3 Eylül’ü merakla bekliyoruz!

