Manifest Üyelerinden Lidya Pınar'ın 10 Yıl Önce Rol Aldığı Filmi Görünce Şaşıracaksınız!

Manifest Üyelerinden Lidya Pınar'ın 10 Yıl Önce Rol Aldığı Filmi Görünce Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.08.2025 - 12:14

Big5 yarışmasıyla hayatımıza giren yeni kız grubumuz Manifest, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. 6 genç kadının bir araya geldiği ve kısa sürede büyük bir üne ulaşan grup konserlerine devam ederken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bilet fiyatlarıyla eleştirilse de Manifest'e olan hayranlık, sevenlerinin dilinden bir türlü düşmüyor.

Yalnızca Manifest grubunun verdiği konserler değil, üyelerinin hayatları da merak ediliyor. TikTok'ta Big5 Türkiye hesabı, Manifest üyesi Lidya Pınar'ın 10 yıl önce rol aldığı filmi ortaya çıkardı. Lidya'nın neredeyse hiç değişmemiş olduğunu görünce epey şaşırabilirsiniz.

Kaynak: TikTok / big5.turkey

Manifest üyesi Lidya Pınar'ın 10 yıl önce Çılgın Kamp adlı filmde oynadığı ortaya çıktı.

Manifest grubu ortalığı kasıp kavurmaya devam ederken grubun üyeleri de merak edilmeye devam ediyor.

Manifest grubu ortalığı kasıp kavurmaya devam ederken grubun üyeleri de merak edilmeye devam ediyor.

Her biri hakkındaki detayların sık sık gündem olduğu Manifest'in, sevilen üyesi Lidya Pınar'ın 10 yıl önce bir filmde rol aldığı ortaya çıktı. Çılgın Kamp adlı filmde oynayan Lidya'nın neredeyse aynı kalması dikkatlerden kaçmadı.

