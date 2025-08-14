Manifest Üyelerinden Lidya Pınar'ın 10 Yıl Önce Rol Aldığı Filmi Görünce Şaşıracaksınız!

Big5 yarışmasıyla hayatımıza giren yeni kız grubumuz Manifest, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. 6 genç kadının bir araya geldiği ve kısa sürede büyük bir üne ulaşan grup konserlerine devam ederken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bilet fiyatlarıyla eleştirilse de Manifest'e olan hayranlık, sevenlerinin dilinden bir türlü düşmüyor.

Yalnızca Manifest grubunun verdiği konserler değil, üyelerinin hayatları da merak ediliyor. TikTok'ta Big5 Türkiye hesabı, Manifest üyesi Lidya Pınar'ın 10 yıl önce rol aldığı filmi ortaya çıkardı. Lidya'nın neredeyse hiç değişmemiş olduğunu görünce epey şaşırabilirsiniz.

Kaynak: TikTok / big5.turkey