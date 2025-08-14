Boran Kuzum, Emmy Ödüllü Dan Levy'nin Netflix Dizisi 'Big Mistakes'in Kadrosuna Dahil Oldu!
Son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Boran Kuzum'u son olarak Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş gibi ünlü isimlerin rol aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'de izlemiştik. Yeni projesi merak edilen Boran Kuzum'dan büyük bir sürpriz geldi. Ünlü oyuncu Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix'te yayınlanacak yeni komedi dizisi Big Mistakes'in kadrosuna katıldı.
Ekranların en yetenekli isimlerinden biri olan Boran Kuzum, son zamanlarda sık sık gündemdeki yerini alıyor.
Yeni projesi merak konusu olan Boran Kuzum bir sürprizle karşımıza çıkarak Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix dizisi Big Mistakes'in kadrosuna katıldı.
