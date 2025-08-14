onedio
Boran Kuzum, Emmy Ödüllü Dan Levy'nin Netflix Dizisi 'Big Mistakes'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.08.2025 - 11:53

Son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Boran Kuzum'u son olarak Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş gibi ünlü isimlerin rol aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'de izlemiştik. Yeni projesi merak edilen Boran Kuzum'dan büyük bir sürpriz geldi. Ünlü oyuncu Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix'te yayınlanacak yeni komedi dizisi Big Mistakes'in kadrosuna katıldı.

Ekranların en yetenekli isimlerinden biri olan Boran Kuzum, son zamanlarda sık sık gündemdeki yerini alıyor.

Son olarak Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'de rol alan Boran Kuzum, dizide Feyyaz karakterine hayat vermişti. Başarılı bir aşçıyı canlandıran ünlü oyuncuya bir kez daha hayran kaldığımızı söylemeden geçemeyeceğiz...

Yeni projesi merak konusu olan Boran Kuzum bir sürprizle karşımıza çıkarak Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix dizisi Big Mistakes'in kadrosuna katıldı.

Aile suç komedi dizisi olarak planlanan ve Netflix'te yayınlanacak Big Mistakes dizisinde Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Elizabeth Perkins, Jacob Gutierrez, Mark Ivanir, Josh Fadem gibi isimler yer alıyor. Boran Kuzum, Big Mistakes dizisinde Yusuf karakterine hayat verecek.

Merve Ersoy
