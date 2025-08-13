Çağatay Ulusoy’un Dubai Teklifine Soğuk Duşu Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu

Ve Ulusoy'un bu dizideki performansı büyük ses getirmişti. Öyle ki dizi globale bile açıldı. Son olarak dizinin remake versiyonu Arap oyuncularla yeniden çekildi. Ulusoy'a da Dubai’den özel bir davet geldi. Plan, ünlü oyuncunun 45 dakika sürecek özel bir televizyon programına katılarak remake versiyon hakkında konuşmasıydı. Karşılığında ise tam 250 bin dolar teklif edildi. Ancak Ulusoy, halihazırda devam eden projeleri ve yoğun iş temposu nedeniyle bu teklifi kabul etmedi.

Sosyal medyada olay kısa sürede gündem oldu.