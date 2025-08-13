onedio
Çağatay Ulusoy'un Dubai Teklifine Soğuk Duşu Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu

Çağatay Ulusoy’un Dubai Teklifine Soğuk Duşu Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.08.2025 - 13:45

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Dubai’den gelen dudak uçuklatan bir teklifi geri çevirmesiyle gündem oldu. Arap oyuncularla yeniden çekilen “İçerde” dizisinin remake versiyonu için 45 dakikalık özel bir yayına katılması istenen ünlü oyuncuya tam 250 bin dolar teklif edildi. Ancak Ulusoy bu cazip daveti reddetti. Başarılı oyuncunun teklifi geri çevirmesine sosyal medyada yorum yağdı.

Gelin, birlikte bakalım.

Türkiye’nin en çok kazanan ve en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, yine gündemi sallamayı başardı.

Oyunculuk kariyerine “Adını Feriha Koydum” ile adım atan, “Medcezir”, “İçerde” ve “Terzi” gibi projelerle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen Ulusoy şimdilerde dizi ve film sektörünün aranan oyuncularından biri.

Hatırlarsanız "İçerde" dizisinde de Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşmıştı kendisi.

Ve Ulusoy'un bu dizideki performansı büyük ses getirmişti. Öyle ki dizi globale bile açıldı. Son olarak dizinin remake versiyonu Arap oyuncularla yeniden çekildi. Ulusoy'a da Dubai’den özel bir davet geldi. Plan, ünlü oyuncunun 45 dakika sürecek özel bir televizyon programına katılarak remake versiyon hakkında konuşmasıydı. Karşılığında ise tam 250 bin dolar teklif edildi. Ancak Ulusoy, halihazırda devam eden projeleri ve yoğun iş temposu nedeniyle bu teklifi kabul etmedi.

Sosyal medyada olay kısa sürede gündem oldu.

Birçok hayranı, “Zaten Türkiye’de kazanıyor, boş durduğu yok” diyerek oyuncunun kararını desteklerken, bazıları da “Ne teklifler reddediyor… Derdi para değil, kalite” diyerek övgüler yağdırdı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
