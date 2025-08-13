Çağatay Ulusoy’un Dubai Teklifine Soğuk Duşu Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Dubai’den gelen dudak uçuklatan bir teklifi geri çevirmesiyle gündem oldu. Arap oyuncularla yeniden çekilen “İçerde” dizisinin remake versiyonu için 45 dakikalık özel bir yayına katılması istenen ünlü oyuncuya tam 250 bin dolar teklif edildi. Ancak Ulusoy bu cazip daveti reddetti. Başarılı oyuncunun teklifi geri çevirmesine sosyal medyada yorum yağdı.
Türkiye’nin en çok kazanan ve en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, yine gündemi sallamayı başardı.
Hatırlarsanız "İçerde" dizisinde de Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşmıştı kendisi.
Birçok hayranı, “Zaten Türkiye’de kazanıyor, boş durduğu yok” diyerek oyuncunun kararını desteklerken, bazıları da “Ne teklifler reddediyor… Derdi para değil, kalite” diyerek övgüler yağdırdı.
