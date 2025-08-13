onedio
Orada Olmak Vardı: Can Bonomo Konserinde En Büyük Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.08.2025 - 12:15

Tarzı, enerjisi ve sahnede yarattığı o özel atmosferle hepimizi mest eden Can Bonomo, bu kez hayalini gerçekleştirdi. “Dönelim” şarkısında binlerce kişinin ışıklarıyla senkronize olduğu o an, tam bir görsel şölen yarattı. Sahnede mutluluktan adeta havalara uçan Bonomo’nun yüzündeki heyecanı görmek, orada olmayanların bile içini kıpır kıpır yaptı. Biz izlerken bile “keşke orada olsaydık” dedik! 

Gelin o anlara birlikte bakalım…

Türk müziğinin son yıllardaki en renkli karakterlerinden biri olan Can Bonomo, enerjisiyle ve kendine has tarzıyla çıktığı her sahneyi bambaşka bir deneyime dönüştürüyor.

2012’de “Love Me Back” ile Eurovision sahnesine çıkarak Türkiye’yi temsil eden Bonomo, o günden bu yana müzikte sınır tanımıyor. Rock, pop, caz ve alternatif tınıları harmanladığı şarkılarıyla, her konserinde dinleyicisine hem kulak hem de göz ziyafeti yaşatıyor.

Bonomo, sadece müzik kariyerinde değil, özel hayatında da hayranlarının radarında.

Takip edenler bilir; Bonomo, 2018'de güzel oyuncu Öykü Karayel ile evlendi.

Çiftin 2021 yılında da Roman adındaki oğulları dünyaya gelidi. Mutlu evlilikleri ve oğulları Roman ile verdikleri pozlaa, sosyal medyada sık sık beğeni ve yorum yağıyor. Samimi tavırlarıyla izleyicisiyle bağ kuran sanatçı, geçtiğimiz akşam sahnede yaşadığı bir anla hafızalara kazındı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
