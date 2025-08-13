Orada Olmak Vardı: Can Bonomo Konserinde En Büyük Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşadı!
Tarzı, enerjisi ve sahnede yarattığı o özel atmosferle hepimizi mest eden Can Bonomo, bu kez hayalini gerçekleştirdi. “Dönelim” şarkısında binlerce kişinin ışıklarıyla senkronize olduğu o an, tam bir görsel şölen yarattı. Sahnede mutluluktan adeta havalara uçan Bonomo’nun yüzündeki heyecanı görmek, orada olmayanların bile içini kıpır kıpır yaptı. Biz izlerken bile “keşke orada olsaydık” dedik!
Gelin o anlara birlikte bakalım…
Türk müziğinin son yıllardaki en renkli karakterlerinden biri olan Can Bonomo, enerjisiyle ve kendine has tarzıyla çıktığı her sahneyi bambaşka bir deneyime dönüştürüyor.
Takip edenler bilir; Bonomo, 2018'de güzel oyuncu Öykü Karayel ile evlendi.
