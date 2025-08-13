Orada Olmak Vardı: Can Bonomo Konserinde En Büyük Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşadı!

2012’de “Love Me Back” ile Eurovision sahnesine çıkarak Türkiye’yi temsil eden Bonomo, o günden bu yana müzikte sınır tanımıyor. Rock, pop, caz ve alternatif tınıları harmanladığı şarkılarıyla, her konserinde dinleyicisine hem kulak hem de göz ziyafeti yaşatıyor.

Bonomo, sadece müzik kariyerinde değil, özel hayatında da hayranlarının radarında.