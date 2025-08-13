Setten Sürpriz Görüntüler: Özgü Namal’ın Kıskanmak Dizisindeki Yeni İmajı Şaşırttı!

Hatırlanacağı üzere, başarılı oyuncuyu en son Kızıl Goncalar dizisinde, Özcan Deniz ile başrolleri paylaşırken izlemiştik. O projede bambaşka bir karakterle karşımıza çıkan Namal, uzun bir aranın ardından setlere dönerek hepinizi heyecanlandırmıştı. Kızıl Goncalar’ın finalinin ardından ise hiç vakit kaybetmeden Kıskanmak ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Şimdi herkesin aklındaki soru ise; Özgü Namal’ı bu kez nasıl bir karakterde göreceğimiz…