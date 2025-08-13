Setten Sürpriz Görüntüler: Özgü Namal’ın Kıskanmak Dizisindeki Yeni İmajı Şaşırttı!
Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kıskanmak, setten gelen ilk kareleriyle şimdiden gündemde. Ay Yapım imzalı dizide Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü isimler yer alırken, usta oyuncu Özgü Namal da başrolde. NOW TV’de salı akşamları ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı ve paylaşılan ilk görüntülerde Namal’ın havalı yeni imajı dikkat çekti.
Gelin, son haline birlikte bakalım…
Televizyon dünyasında yeni sezona damgasını vurması beklenen Kıskanmak, bomba gibi bir ekiple geliyor.
Sete dün çıkan ekip, ilk sahnelerini Masumlar Apartmanı’nın çekildiği binada tamamladı.
Yayınlanan ilk set karelerinde, Namal’ın yeni imajı ve kızıl saçları sosyal medyada gündem oldu.
