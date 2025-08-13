onedio
Setten Sürpriz Görüntüler: Özgü Namal’ın Kıskanmak Dizisindeki Yeni İmajı Şaşırttı!

Gülistan Başköy
13.08.2025 - 10:11

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kıskanmak, setten gelen ilk kareleriyle şimdiden gündemde. Ay Yapım imzalı dizide Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü isimler yer alırken, usta oyuncu Özgü Namal da başrolde. NOW TV’de salı akşamları ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı ve paylaşılan ilk görüntülerde Namal’ın havalı yeni imajı dikkat çekti. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Televizyon dünyasında yeni sezona damgasını vurması beklenen Kıskanmak, bomba gibi bir ekiple geliyor.

Ay Yapım imzalı proje; hikayesi, atmosferi ve güçlü kadrosuyla şimdiden merak konusu. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, NOW TV’de salı akşamları izleyiciyle buluşacak.

Sete dün çıkan ekip, ilk sahnelerini Masumlar Apartmanı’nın çekildiği binada tamamladı.

Dizide Özgü Namal, Seniha karakterine hayat verirken, abisini Mehmet Günsür canlandıracak. Kadroya son olarak katılan Dilara Aksüyek ise Seniha’nın eski aşkının eşi Şükran karakteriyle hikayeye dahil oluyor.

Yayınlanan ilk set karelerinde, Namal’ın yeni imajı ve kızıl saçları sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlanacağı üzere, başarılı oyuncuyu en son Kızıl Goncalar dizisinde, Özcan Deniz ile başrolleri paylaşırken izlemiştik. O projede bambaşka bir karakterle karşımıza çıkan Namal, uzun bir aranın ardından setlere dönerek hepinizi heyecanlandırmıştı. Kızıl Goncalar’ın finalinin ardından ise hiç vakit kaybetmeden Kıskanmak ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Şimdi herkesin aklındaki soru ise; Özgü Namal’ı bu kez nasıl bir karakterde göreceğimiz…

