Nejat İşler, Özcan Deniz'in "Son Yemek" Filmiyle Setlere Geri Dönüyor!
Yakında Amazon Prime izleyicisiyle buluşacak “Son Yemek”, güçlü kadrosu ve atmosferiyle dikkat çeken iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Yönetmenliğini ve başrolünü Özcan Deniz’in üstlendiği film, usta oyuncu Nejat İşler’in setlere dönüşüne de sahne olacak.
Prime Video’nun yeni yapımı “Son Yemek”, piyanist Sebahat ile geçmişi sırlarla dolu Eşref’in derin ve etkileyici aşk hikâyesini konu alacak.
Kadroya Öykü Karayel’in ardından, usta oyuncu Nejat İşler de dahil oluyor.
