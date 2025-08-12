onedio
Nejat İşler, Özcan Deniz'in "Son Yemek" Filmiyle Setlere Geri Dönüyor!

Esra Demirci
13.08.2025 - 00:03

Yakında Amazon Prime izleyicisiyle buluşacak “Son Yemek”, güçlü kadrosu ve atmosferiyle dikkat çeken iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Yönetmenliğini ve başrolünü Özcan Deniz’in üstlendiği film, usta oyuncu Nejat İşler’in setlere dönüşüne de sahne olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Prime Video’nun yeni yapımı “Son Yemek”, piyanist Sebahat ile geçmişi sırlarla dolu Eşref’in derin ve etkileyici aşk hikâyesini konu alacak.

Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenen Özcan Deniz, aynı zamanda filmin başrollerinden birini oynayacak. Özcan Deniz'e başrolde eşlik edecek isim ise Öykü Karayel!

Mahzen–Net ve Sky Film ortaklığında hayata geçirilecek proje, eylül ayının sonunda sete çıkmaya hazırlanıyor. Film için hazırlıklar devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan iddialı ismi açıkladı.

Kadroya Öykü Karayel’in ardından, usta oyuncu Nejat İşler de dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre imza aşamasında olduğu öğrenilen İşler, filmde “Şef” karakterini canlandıracak. Bu rol, Eşref’in hayatında belirleyici bir dönüm noktası yaratan kilit bir figür olarak hikâyeye yön verecek.

