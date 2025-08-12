Yapay Zeka Partner Olmuştu: Yağmur Tanrısevsin’in Yeni Dizisine İddialı Bir Oyuncu Daha Katıldı!
TRT’nin dijital platformu Tabii, yeni projesi olan Benim Adım Aylamaz’ı duyurdu. Sevilen oyunculardan Yağmur Tanrısevsin’i yeniden izleyeceğimiz dizi Tanrısevsin’in hayranlarında sevinç yarattı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tanrısevsin’le birlikte sektöre geri dönüş yapacak bir isim daha projeye imza attı. Detayları Birsen Altuntaş açıkladı.
Tanrısevsin dizide Dr. Aylamaz’a hayat verecek.
Şimdiyse Birsen Altuntaş, Ceyda Ateş’in kadroya katıldığını açıkladı.
