Haberler
Dizi & Film
Yapay Zeka Partner Olmuştu: Yağmur Tanrısevsin’in Yeni Dizisine İddialı Bir Oyuncu Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.08.2025 - 12:02

TRT’nin dijital platformu Tabii, yeni projesi olan Benim Adım Aylamaz’ı duyurdu. Sevilen oyunculardan Yağmur Tanrısevsin’i yeniden izleyeceğimiz dizi Tanrısevsin’in hayranlarında sevinç yarattı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tanrısevsin’le birlikte sektöre geri dönüş yapacak bir isim daha projeye imza attı. Detayları Birsen Altuntaş açıkladı. 

Gelin habere geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Tanrısevsin dizide Dr. Aylamaz’a hayat verecek.

Güneşi Beklerken dizisiyle gençlik yıllarında yıldızı parlayan güzel oyuncumuz, ne zaman yeni projede yer alacak diye merakla bekliyorduk. Sonunda o beklenen gün geldi ve Benim Adım Aylamaz’da başrol karakter için anlaşmaya vardı. Dizide dikkat çeken ve merak uyandıran bir detay daha oldu. O da Yağmur Tanrısevsin’in partnerinin yapay zeka olacak olması.

Şimdiyse Birsen Altuntaş, Ceyda Ateş’in kadroya katıldığını açıkladı.

Adını Feriha Koydum dizisinin unutulmaz isimlerinden Ceyda Ateş de uzun zamandır sektörde yer almıyordu. Ancak müjdeli haber geldi ve oyuncumuz Benim Adım Aylamaz dizisiyle yeniden boy gösterecek. Kendisini Mevlüde karakteriyle izleyeceğiz!

