Yapay Zeka Partner Olmuştu: Yağmur Tanrısevsin’in Yeni Dizisine İddialı Bir Oyuncu Daha Katıldı!

Güneşi Beklerken dizisiyle gençlik yıllarında yıldızı parlayan güzel oyuncumuz, ne zaman yeni projede yer alacak diye merakla bekliyorduk. Sonunda o beklenen gün geldi ve Benim Adım Aylamaz’da başrol karakter için anlaşmaya vardı. Dizide dikkat çeken ve merak uyandıran bir detay daha oldu. O da Yağmur Tanrısevsin’in partnerinin yapay zeka olacak olması.