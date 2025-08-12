Oyuncular Netleşiyor! TRT 1’in İddialı Dizisi Cennetin Çocukları’nda Kadroya Yeni İsim Katıldı

Son olarak Ayazın Sonu Güneş dizisiyle seyirciyle buluşan Birand Tunca, Bekir rolü ile boy gösterecek. Eda Akalın’ın oynayacağı Yasemin karakteriyle bir yakınlaşma hikayesi olacak!

Diziye dair gelişmeleri aktarıyor olacağız. Yeni sezon için duyurulan her proje merakla beklenirken, Cennetin Çocukları da sabırsızlık yaratanlardan. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?