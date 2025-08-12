onedio
Oyuncular Netleşiyor! TRT 1’in İddialı Dizisi Cennetin Çocukları’nda Kadroya Yeni İsim Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
12.08.2025 - 08:59

Kanallar ve yapımlar yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. TRT 1’in yeni sezon dizisinin Cennetin Çocukları olacağı duyurulmuştu. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi için gelişmeler sürerken kadroya yeni isim dahil olduğunu gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim ve kadrodaki yeni ismi birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu’nun Büyük İskender karakterine hayat vereceği dizi merak uyandırmaya devam ediyor.

Başrolümüze eşlik edecek isim ilk olarak Leyla Feray şeklinde açıklanmıştı. Uzun yıllar sonra ekrana dönecek olan oyuncu senaryodaki değişiklikler sebebiyle kadrodan ayrılmıştı. Ardından ise Adı Efsane dizisi ile yıldızı parlayan Özgü Kaya anlaşmaya varmıştı. Kendisi Büyük İskender’in aşkı olacak.

Şimdiyse Birand Tunca’nın kadroda yer alacağı açıklandı.

Son olarak Ayazın Sonu Güneş dizisiyle seyirciyle buluşan Birand Tunca, Bekir rolü ile boy gösterecek. Eda Akalın’ın oynayacağı Yasemin karakteriyle bir yakınlaşma hikayesi olacak!

Diziye dair gelişmeleri aktarıyor olacağız. Yeni sezon için duyurulan her proje merakla beklenirken, Cennetin Çocukları da sabırsızlık yaratanlardan. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

