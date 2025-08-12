Oyuncular Netleşiyor! TRT 1’in İddialı Dizisi Cennetin Çocukları’nda Kadroya Yeni İsim Katıldı
Kanallar ve yapımlar yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. TRT 1’in yeni sezon dizisinin Cennetin Çocukları olacağı duyurulmuştu. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi için gelişmeler sürerken kadroya yeni isim dahil olduğunu gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim ve kadrodaki yeni ismi birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu’nun Büyük İskender karakterine hayat vereceği dizi merak uyandırmaya devam ediyor.
Şimdiyse Birand Tunca’nın kadroda yer alacağı açıklandı.
