Kanala Kayyum Atanacak: TMSF, Papara'nın Ortağı Olduğu Televizyon Kanalı Ekotürk'e El Koydu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 15:29

TMSF, yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk'e el koydu. Televizyon kanalı Ekotürk'e kayyum atanacağı öğrenildi.

Kaynak: Ekonomim

Kaynak: https://www.ekonomim.com/gundem/tmsf-...
Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF'nin yönetimine geçti.

Papara Elektronik Para AŞ'nin 'yasa dışı bahis' suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın Ekotürk'ün Yönetim Kurulu'nda olduğu biliniyordu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kanala el koydu.

Ekotürk'te geçtiğimiz hafta aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti.

Dün ise TMSF tarafından şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemler tamamlandı.  Bu sabah yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi. Şirkete kısa sürede kayyum atanacağı öğrenildi.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
