Aynı Senarist, Aynı Oyuncu: Taşacak Ha Bu Deniz'in Başrolleri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 15:02

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle fırtınalar estiren Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, yeni sezonda da Taşacak Ha Bu Deniz dizisini kaleme alacak. Sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen dizinin başrolü için, yaz sezonunda Çift Kişilik Oda dizisiyle karşımıza çıkan Ulaş Tuna Astepe'nin adı geçmişti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrolü olan Astepe ile ilgili durum netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolleri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
2018-2019 yıllarında yayınlanan ve 64 bölüm süren Sen Anlat Karadeniz büyük ses getirmişti.

İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Karadeniz dizisi reytinglerin altını üstüne getirmişti. Büyük başarı elde eden dizi pek çok ödül almayı başarmıştı.

TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak Taşacak Ha Bu Deniz'in senaryosunu da Sen Anlat Karadeniz'in senaristleri üstleniyor.

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı bir yeni Karadeniz dizisi daha ekrana gelecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sen Anlat Karadeniz'in de başrolü olan Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Ha Bu Deniz'in de başrolü olacak! Üstelik dizide kendisine eşlik edecek oyuncu Deniz Baysal olacak. Trabzon'da çekilecek dizide Deniz Baysal Esme'yi, Ulaş Tuna Astepe ise Adil'i canlandıracak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
