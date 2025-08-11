Aynı Senarist, Aynı Oyuncu: Taşacak Ha Bu Deniz'in Başrolleri Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle fırtınalar estiren Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, yeni sezonda da Taşacak Ha Bu Deniz dizisini kaleme alacak. Sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen dizinin başrolü için, yaz sezonunda Çift Kişilik Oda dizisiyle karşımıza çıkan Ulaş Tuna Astepe'nin adı geçmişti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrolü olan Astepe ile ilgili durum netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolleri belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
2018-2019 yıllarında yayınlanan ve 64 bölüm süren Sen Anlat Karadeniz büyük ses getirmişti.
TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak Taşacak Ha Bu Deniz'in senaryosunu da Sen Anlat Karadeniz'in senaristleri üstleniyor.
