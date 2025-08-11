onedio
Halk TV Satın Alamamıştı: TMSF, Flash TV'yi Bir Kez Daha Satışa Çıkardı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 13:08

Satışı arapsaçına dönen Flash TV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun satın almak istediği, ancak 'tehdit ve baskı sebebiyle' iptal olduğunu dile getirdiği satışın ardından kanalın Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındığı açıklanmıştı. Daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV yeniden satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA

Geçtiğimiz yıl Flash TV'nin satışı arapsaçına dönmüştü.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kanalı satın almak istemiş, ancak iddiasına göre 'tehdit ve baskı sebebiyle' satış iptal olmuştu. Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork tarafından satın alınan kanala daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

TMSF, Flash TV'nin satışa çıkarıldığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhalenin pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilirse, pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

