Halk TV Satın Alamamıştı: TMSF, Flash TV'yi Bir Kez Daha Satışa Çıkardı!
Satışı arapsaçına dönen Flash TV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun satın almak istediği, ancak 'tehdit ve baskı sebebiyle' iptal olduğunu dile getirdiği satışın ardından kanalın Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındığı açıklanmıştı. Daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV yeniden satışa çıkarıldı.
Kaynak: AA
Geçtiğimiz yıl Flash TV'nin satışı arapsaçına dönmüştü.
TMSF, Flash TV'nin satışa çıkarıldığını duyurdu.
