MasterChef'te İlk Eleme Gerçekleşti, Elenen İsim Belli Oldu: 10 Ağustos Pazar MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 00:27

MasterChef Türkiye'de ana kadronun belli olmasının ardından yarışmada ilk eleme gerçekleşti. Gizem, Tunahan, Cansu, İrem, İhsan, Özkan ve Çağlar'ın eleme adayı olduğu ilk haftada kıyasıya bir mücadele yaşandı. 'MasterChef'te kim elendi?', '10 Ağustos Pazar akşamı elenen isim belli oldu mu?' soruları merak edilmeye başlandı. MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'de yeni sezon tüm coşkusuyla başladı.

Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı MasterChef'te daha ilk haftadan kıyasıya bir mücadele yaşandı. Belirlenen 7 yarışmacı arasından ilk eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de elenen ilk isim belli oldu.

Gizem, Tunahan, Cansu, İrem, İhsan, Özkan ve Çağlar'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te yarışmacılar MasterChef'te kalmak için büyük çaba harcadı. İrem ve Tunahan'ın son ikiye kaldığı MasterChef'te elenen isim Tunahan oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
