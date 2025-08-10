Dizilerde Gerçekten İçki İçiliyor mu? Fenomen Set Çalışanından Bomba İtiraf!

Kamera arkasında yaşananlar, oyuncuların setteki halleri, çekim sırasında kullanılan malzemeler… Tüm bu detaylar, meraklı izleyicilerin kafasında hep bir soru işareti bırakıyor. İşte o sorulardan biri de yıllardır tartışma konusu: “Rol icabı alkol içilen sahnelerde gerçekten alkol mü kullanılıyor?”

Bu merakı gidermek için setlerde uzun yıllar çalışmış ve sosyal medyada anlattıklarıyla gündeme gelen fenomen set çalışanı Yener Yalçın’a kulak veriyoruz. Yalçın, takipçilerinden gelen sorulara samimiyetle yanıt verirken bu kez bomba bir itirafta bulundu. “Arkadaşlar, en meşhur alkol içilen diziyle alakalı zamanında biliyorsunuz, hiç çalışanlardan birine sordum. Dedi ki evet, gerçekten bazen içiyordu. Fakat daha sonra bu oyuncumuz – ki şu anda çok meşhur bir isim siyasette – ona sorduklarında ‘Asla içmiyorum, içsen oynayamazsın’ falan dedi. O yüzden ben set çalışanı olarak, set çalışanının dediğine inanıyorum ve Türkiye’de bazı projelerde içildiğini biliyorum” diye konuştu.

Yalçın’ın bu sözleri sosyal medyada “Hangi dizi, hangi oyuncu?” sorularını da beraberinde getirdi. Peki ya Amerika’da durum ne? Yener Yalçın bu soruyu da es geçmedi ve orada çalışan arkadaşına sordu. Aldığı yanıt ise netti: “Hayır.”