onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dizilerde Gerçekten İçki İçiliyor mu? Fenomen Set Çalışanından Bomba İtiraf!

Dizilerde Gerçekten İçki İçiliyor mu? Fenomen Set Çalışanından Bomba İtiraf!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.08.2025 - 09:57

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu zamana dek setlerde yaşanan olaylardan, oyuncularla ilgili kulis bilgilerine kadar pek çok merak edilen konuyu açıklayan Yalçın, bu kez de “Dizilerde rol icabı gerçekten alkol içen var mı?” sorusunu yanıtladı. Cevabı hem şaşırtıcı hem de bol dedikodulu oldu. 

Gelin, yanıtına birlikte bakalım!

Kaynak: instagram.com/yeneryalciin/

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi ve film setleri, izleyicilerin yalnızca ekranda gördüğü sahnelerden ibaret değil.

Dizi ve film setleri, izleyicilerin yalnızca ekranda gördüğü sahnelerden ibaret değil.

Kamera arkasında yaşananlar, oyuncuların setteki halleri, çekim sırasında kullanılan malzemeler… Tüm bu detaylar, meraklı izleyicilerin kafasında hep bir soru işareti bırakıyor. İşte o sorulardan biri de yıllardır tartışma konusu: “Rol icabı alkol içilen sahnelerde gerçekten alkol mü kullanılıyor?”

Bu merakı gidermek için setlerde uzun yıllar çalışmış ve sosyal medyada anlattıklarıyla gündeme gelen fenomen set çalışanı Yener Yalçın’a kulak veriyoruz. Yalçın, takipçilerinden gelen sorulara samimiyetle yanıt verirken bu kez bomba bir itirafta bulundu. “Arkadaşlar, en meşhur alkol içilen diziyle alakalı zamanında biliyorsunuz, hiç çalışanlardan birine sordum. Dedi ki evet, gerçekten bazen içiyordu. Fakat daha sonra bu oyuncumuz – ki şu anda çok meşhur bir isim siyasette – ona sorduklarında ‘Asla içmiyorum, içsen oynayamazsın’ falan dedi. O yüzden ben set çalışanı olarak, set çalışanının dediğine inanıyorum ve Türkiye’de bazı projelerde içildiğini biliyorum” diye konuştu.

Yalçın’ın bu sözleri sosyal medyada “Hangi dizi, hangi oyuncu?” sorularını da beraberinde getirdi. Peki ya Amerika’da durum ne? Yener Yalçın bu soruyu da es geçmedi ve orada çalışan arkadaşına sordu. Aldığı yanıt ise netti: “Hayır.”

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Serkan Özdemir

"içiliyor ve bu kişi siyasette"... hmmmmm. kim acaba...

fatih ates

Behzat ç ekibinin çoğu çekim sonunda bile hiç durmadan viski icebiliyorlardi.. gece gündüz sabah akşam, öğün diye bişey yok adamlarda 😃