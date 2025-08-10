Dizilerde Gerçekten İçki İçiliyor mu? Fenomen Set Çalışanından Bomba İtiraf!
Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu zamana dek setlerde yaşanan olaylardan, oyuncularla ilgili kulis bilgilerine kadar pek çok merak edilen konuyu açıklayan Yalçın, bu kez de “Dizilerde rol icabı gerçekten alkol içen var mı?” sorusunu yanıtladı. Cevabı hem şaşırtıcı hem de bol dedikodulu oldu.
Gelin, yanıtına birlikte bakalım!
Kaynak: instagram.com/yeneryalciin/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi ve film setleri, izleyicilerin yalnızca ekranda gördüğü sahnelerden ibaret değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"içiliyor ve bu kişi siyasette"... hmmmmm. kim acaba...
Behzat ç ekibinin çoğu çekim sonunda bile hiç durmadan viski icebiliyorlardi.. gece gündüz sabah akşam, öğün diye bişey yok adamlarda 😃