Kuliste Buluştular: Faruk Sabancı'dan Dünyaca Ünlü DJ Tiësto'ya Sahne Öncesi Altın Tavsiye!
Dünyaca ünlü DJ Tiësto, Kıbrıs’ta sahne almadan önce Türk DJ Faruk Sabancı’ya danıştı. “Bu gece ne çalmalıyım?” diye soran Tiësto’ya Sabancı’dan seyircinin ruhunu çözebilecek tüyolar geldi. Jennifer Lopez’in Yenikapı konserinin açılışında performans sergileyen ve büyük beğeni toplayan Faruk Sabancı, Kıbrıs Chamada Club’da Tiësto ile aynı sahneyi paylaştı. İkili arasındaki samimi kulis diyaloğu sosyal medyada hızla yayıldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü DJ Tiësto bu kez rotasını Kıbrıs’a çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıbrıs gecesinde Sabancı sahneden iner inmez kuliste Tiësto ile buluştu.
İşte o diyalog:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın