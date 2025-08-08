onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kuliste Buluştular: Faruk Sabancı'dan Dünyaca Ünlü DJ Tiësto'ya Sahne Öncesi Altın Tavsiye!

Kuliste Buluştular: Faruk Sabancı'dan Dünyaca Ünlü DJ Tiësto'ya Sahne Öncesi Altın Tavsiye!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 14:09

Dünyaca ünlü DJ Tiësto, Kıbrıs’ta sahne almadan önce Türk DJ Faruk Sabancı’ya danıştı. “Bu gece ne çalmalıyım?” diye soran Tiësto’ya Sabancı’dan seyircinin ruhunu çözebilecek tüyolar geldi. Jennifer Lopez’in Yenikapı konserinin açılışında performans sergileyen ve büyük beğeni toplayan Faruk Sabancı, Kıbrıs Chamada Club’da Tiësto ile aynı sahneyi paylaştı. İkili arasındaki samimi kulis diyaloğu sosyal medyada hızla yayıldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü DJ Tiësto bu kez rotasını Kıbrıs’a çevirdi.

Dünyaca ünlü DJ Tiësto bu kez rotasını Kıbrıs’a çevirdi.

Chamada Club’da gerçekleşen dev partide sahneye çıkmadan önce ise dikkat çeken bir kulis diyaloğu yaşandı.

Gecenin açılışını, enerjisi ve setleriyle son yılların en dikkat çeken isimlerinden Prodüktör DJ Faruk Sabancı yaptı. Kalabalığı adeta ateşleyen Sabancı, geçtiğimiz günlerde Yenikapı’da Jennifer Lopez’in konserinin açılışını da yapmış, performansıyla binlerce kişiden tam not almıştı.

Kıbrıs gecesinde Sabancı sahneden iner inmez kuliste Tiësto ile buluştu.

Kıbrıs gecesinde Sabancı sahneden iner inmez kuliste Tiësto ile buluştu.

Usta DJ, “Bu geceki kalabalık hakkında ne düşünüyorsun? Ne istiyorlar sence?” diye sordu. Sabancı ise, “Bence vokal ağırlıklı parçalara bayılıyorlar, çok underground bir kitle gibi değiller. Büyük hit’leri dinleyip eşlik etmek istiyorlar” diyerek tavsiyesini verdi.

Bu samimi ve profesyonel kulis sohbeti, kısa sürede sosyal medyaya düştü. Müzikseverler, iki dev ismin bu doğal diyaloğunu konuşurken, sahnede çalınan hit’ler geceye damga vurdu.

İşte o diyalog:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın