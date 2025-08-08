Kuliste Buluştular: Faruk Sabancı'dan Dünyaca Ünlü DJ Tiësto'ya Sahne Öncesi Altın Tavsiye!

Usta DJ, “Bu geceki kalabalık hakkında ne düşünüyorsun? Ne istiyorlar sence?” diye sordu. Sabancı ise, “Bence vokal ağırlıklı parçalara bayılıyorlar, çok underground bir kitle gibi değiller. Büyük hit’leri dinleyip eşlik etmek istiyorlar” diyerek tavsiyesini verdi.

Bu samimi ve profesyonel kulis sohbeti, kısa sürede sosyal medyaya düştü. Müzikseverler, iki dev ismin bu doğal diyaloğunu konuşurken, sahnede çalınan hit’ler geceye damga vurdu.