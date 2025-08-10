onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 19:18

Haftanın sonuna gelirken stres ve sıkıntılarımızı bir kenara bırakarak TV goygoyuyla kapatalım istedik. Hafta boyunca televizyon dünyasından pek çok konuyu mizahına alet ederek okuyanları güldüren mizahseverler yine goygoy da sınır tanımamış görünüyor! Her şeyin mizahı vardır düşüncesinin temel alındığı X camiasında bu hafta bakalım TV dünyasında neleri esprileriyle harmanlamışlar. Arkanıza yaslanın ve kendinizi goygoyun kahkaha dolu kollarına bırakın.

İyi eğlenceler 🚀

O yapıldı yalnız...

twitter.com

Olması gereken:

twitter.com

😅

twitter.com

Herkes üstüne gelmese hemen çözülür aslında

twitter.com

Kültür desen var.

twitter.com
Ah Ahmet...

twitter.com

Ben sadece ben böyleyim sanıyordum.

twitter.com

Yemeğin boğazına dizilmesi...

Kanuni'den Fatih Sultan Mehmet'e hızlı bir geçiş

twitter.com

Ağzımızın tadı bozulmasın yeterli.

twitter.com
Haftaya görüşmek üzere 👋

twitter.com

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
