Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sosyal medya, goygoyun doğup büyüdüğü yer. Bu hafta da paylaşımlarıyla bizleri gülümsetmeyi başaran pek çok kişi vardı. Kimisi de tweetlerine yemekleri de meze etti ve yemeklerle ilgili paylaşımlarla yaratıcılığını konuşturdu. Haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz bu seriye bir göz atmak ister misiniz?
O halde başlayalım!
Bu yaz karpuzdan başka bir şey yiyen oldu mu?
Durum o kadar vahim...
Her detayı özenle incelenmesi gereken bir gün tabağı.
Aynı tabağa yapılan başka bir yorum daha 😂
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Sarılan: Sarma. Doldurulan: Dolma
İzmirlilere söz hakkı doğdu.
Mm leziz görünüyor.
Tüm ekibi tebrik ederiz.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
