Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 16:50

Sosyal medya, goygoyun doğup büyüdüğü yer. Bu hafta da paylaşımlarıyla bizleri gülümsetmeyi başaran pek çok kişi vardı. Kimisi de tweetlerine yemekleri de meze etti ve yemeklerle ilgili paylaşımlarla yaratıcılığını konuşturdu. Haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz bu seriye bir göz atmak ister misiniz?

O halde başlayalım!

Bu yaz karpuzdan başka bir şey yiyen oldu mu?

Bu yaz karpuzdan başka bir şey yiyen oldu mu?
twitter.com

Durum o kadar vahim...

Durum o kadar vahim...
twitter.com

Her detayı özenle incelenmesi gereken bir gün tabağı.

Her detayı özenle incelenmesi gereken bir gün tabağı.
twitter.com

Aynı tabağa yapılan başka bir yorum daha 😂

Aynı tabağa yapılan başka bir yorum daha 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sarılan: Sarma. Doldurulan: Dolma

Sarılan: Sarma. Doldurulan: Dolma
twitter.com

İzmirlilere söz hakkı doğdu.

İzmirlilere söz hakkı doğdu.
twitter.com

Mm leziz görünüyor.

Mm leziz görünüyor.
twitter.com

Tüm ekibi tebrik ederiz.

Tüm ekibi tebrik ederiz.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
