Kalamarakia Değil! Kalamar Tava, Dünyanın En İyi Kalamar Yemeği Seçildi

Dilara Bağcı
10.08.2025 - 11:23

Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, ülkelerin geleneksel yemeklerini keşfedip yemek kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Gizli kalmış lezzet cevherlerini gün yüzüne çıkarıp tüm dünyaya tanıtan TasteAtlas, özellikle hazırladığı listelerle biliniyor. Ünlü gastronomi platformu bu kez de yaz aylarına uygun olarak 'Dünyanın en iyi kalamar yemekleri' listesini yayınladı.

Peki birinci, ikinci ve üçüncü kim oldu? Gelin beraber inceleyelim!

Kalamar tava, dünyanın en iyi kalamar yemeği seçildi!

Evet, TasteAtlas'ın hazırladığı 'Dünyanın en iyi kalamar yemekleri' listesinin birincisi biz olduk! Kalamar tava, diğer kalamar yemeklerini geride bıraktı ve dünyanın en iyisi seçilmeyi başardı. Ege ve Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti olan kalamar tava, halka şeklindeki kalamarların una bulanarak kızgın yağda kızartılmasıyla yapılıyor.

Kalamar tava, özellikle yaz aylarında kurulan neşeli balık sofralarının vazgeçilmez bir lezzeti. Yanında limonu ve soslarıyla servis edilen kalamar tava, birçok kişi için 'tatil, deniz, kum' güneş demek aslında. Şöyle sevdiklerinizle kurduğunuz bir yemek masasında, deniz kokusuyla çıtır çıtır bir kalamara kim hayır diyebilir ki? :)

Kalamarın en yakın rakibi ise Yunanistan'dan değil, Çin'den geliyor.

TasteAtlas'ın hazırladığı listede ikinci olan lezzet de Çin'in 'Jiao Yan You Yu' yemeği. Peki bu yemeğin kalamar tavadan farkı ne? TasteAtlas'ın Jiao Yan You Yu tarifini şuraya bırakalım;

'Kalamarın yüzeyi çapraz çizilir ve gövdesi lokma büyüklüğünde parçalara kesilir. Shaoxing şarabıyla karıştırılır, süzülür, una bulanır ve hafifçe kızarana kadar kızgın yağda kızartılır. Kalamar tavadan alınır. Sarımsak, yeşil soğan ve acı biberler aynı yağda sotelenir ve kalamar, Sichuan biberi ve tuz karışımıyla birlikte tavaya geri konur.'

Listenin üçüncüsü ise İspanya'dan 'Rabas.' Hemen onun da tarifine bakalım; 

'Dilimlenmiş kalamar şeritleri veya halkaları hafifçe hamura bulanıp kızartılmadan önce galeta ununa bulanarak çıtır çıtır olana kadar pişirilir. Hafifçe tuzla tatlandırılıp isteğe bağlı olarak taze limon suyu gezdirildiğinde en lezzetli hali ortaya çıkar.'

Bu listede dördüncü olan Yunanistan'a geçmiş olsun diyoruz...

Peki sizce kalamar tava gerçekten bu listenin birincisi olmalı mı?

