Kalamarakia Değil! Kalamar Tava, Dünyanın En İyi Kalamar Yemeği Seçildi
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, ülkelerin geleneksel yemeklerini keşfedip yemek kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Gizli kalmış lezzet cevherlerini gün yüzüne çıkarıp tüm dünyaya tanıtan TasteAtlas, özellikle hazırladığı listelerle biliniyor. Ünlü gastronomi platformu bu kez de yaz aylarına uygun olarak 'Dünyanın en iyi kalamar yemekleri' listesini yayınladı.
Peki birinci, ikinci ve üçüncü kim oldu? Gelin beraber inceleyelim!
Kaynak: TasteAtlas
Kalamar tava, dünyanın en iyi kalamar yemeği seçildi!
Kalamarın en yakın rakibi ise Yunanistan'dan değil, Çin'den geliyor.
