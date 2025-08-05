"İzmirliler Pişiye Ne Diyor?" Paylaşımına Yaptıkları Yorumlarla Kelime Dağarcığımızı Genişletenler
İzmir'in nesi meşhur? Boyozu, kumrusu, bombası mı? Bize soracak olursanız İzmir'in en çok yiyeceklere verdiği farklı isimleri meşhur! Öyle ki İzmir dili ve edebiyatına alışmanız biraz zaman alabilir. Bu kez bir X kullanıcısı, Türkiye'nin neredeyse her yerinde 'pişi' ismiyle bilinen hamur kızartmasına İzmir'de ne isim verildiğini sordu.
Gelen cevaplar ise sizi güldürecek cinsten.
İlgili paylaşım bu şekildeydi;
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Tabii ardından sadece İzmir'den değil Türkiye'nin dört bir yanından yorumlar geldi.
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Peki siz ne diyorsunuz? :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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