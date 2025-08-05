"İzmirliler Pişiye Ne Diyor?" Paylaşımına Yaptıkları Yorumlarla Kelime Dağarcığımızı Genişletenler

İzmir'in nesi meşhur? Boyozu, kumrusu, bombası mı? Bize soracak olursanız İzmir'in en çok yiyeceklere verdiği farklı isimleri meşhur! Öyle ki İzmir dili ve edebiyatına alışmanız biraz zaman alabilir. Bu kez bir X kullanıcısı, Türkiye'nin neredeyse her yerinde 'pişi' ismiyle bilinen hamur kızartmasına İzmir'de ne isim verildiğini sordu.

Gelen cevaplar ise sizi güldürecek cinsten.