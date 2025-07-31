Aksi Düşünülemezdi: Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarında Birincilik Türkiye'nin!
Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, yayınladığı listelerle yakından takip ediliyor. Yerel lezzetleri keşfetmeyi, dünya yemek mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan TasteAtlas Türk mutfağını da yakından takip ediyor. Bugüne kadar hazırladığı listelerle bizlerin de yakın takibine giren ünlü platform, son olarak 'Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları' seçkisini yayınladı.
Birinci elbette bizden çıktı. Peki hangi tatlımız dünya çapında birinci oldu?
Dünyanın en iyi soğuk tatlıları listesi yayınladı!
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Peki listenin devamında hangi lezzetler var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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