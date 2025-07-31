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Aksi Düşünülemezdi: Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarında Birincilik Türkiye'nin!

Aksi Düşünülemezdi: Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarında Birincilik Türkiye'nin!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 09:42

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, yayınladığı listelerle yakından takip ediliyor. Yerel lezzetleri keşfetmeyi, dünya yemek mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan TasteAtlas Türk mutfağını da yakından takip ediyor. Bugüne kadar hazırladığı listelerle bizlerin de yakın takibine giren ünlü platform, son olarak 'Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları' seçkisini yayınladı.

Birinci elbette bizden çıktı. Peki hangi tatlımız dünya çapında birinci oldu?

Dünyanın en iyi soğuk tatlıları listesi yayınladı!

Dünyanın en iyi soğuk tatlıları listesi yayınladı!

Evet, fotoğraftan da anlayabileceğiniz üzere TasteAtlas'ın dünyanın en iyileri listesinde 'dondurma' birinci olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı! Yaz aylarının vazgeçilmezi, 7'den 70'e herkesin severek tükettiği dondurma, dünyanın 'donmuş tatlılar' kategorisinde birinci oldu. 

Peki dondurma denilince aklımıza neresi geliyor? Elbette Kahramanmaraş. Ülkemizde meşhur olan Kahramanmaraş dövme dondurma, keçi sütüyle yapılır ve keçiler de Ahir Dağı'nda yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi bitkilerle beslenir. Dondurmaya aromasını veren şey hem aromatik keçi sütüdür hem de yabani orkide çiçeklerinin yumru köklerinden elde edilen saleptir. Yani gerçek bir dondurma, dünyanın herhangi bir yerinde yiyeceğiniz soğuk bir tatlıdan kat kat daha iyidir!

Peki listenin devamında hangi lezzetler var?

Peki listenin devamında hangi lezzetler var?

Listenin ikinci sırasında Amerika'dan 'Frozen Custard' yer alıyor. Frozen Custard, bir çeşit dondurulmul muhallebidir. Dondurmaya benzer bir tadı vardır ancak içinde yumurta da olduğu için daha yumuşak bir kıvamdadır. 

Listenin üçüncü sırasında ise İtalya'dan 'Gelato el Pistacchio' yer alıyor. Fıstıklı Dondurma diyebileceğimiz bu lezzet, acaba meşhur Antep fıstığının meşhur Maraş dondurmasıyla buluşmasına benziyor mu? :)

Elli farklı lezzetin yer aldığı bu listede, Türkiye'den başka bir tatlı yok. Listenin çoğunluğuna ise İtalya'nın damgasını vurduğunu görüyoruz. 'Gelato' çeşitleri teker teker listeye girerken bizden yalnızca 'Dondurma' listede yer alıyor.

Bu haberin üzerine şöyle buz gibi bir dondurma hiç de fena gitmez...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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