Aksi Düşünülemezdi: Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarında Birincilik Türkiye'nin!

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, yayınladığı listelerle yakından takip ediliyor. Yerel lezzetleri keşfetmeyi, dünya yemek mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan TasteAtlas Türk mutfağını da yakından takip ediyor. Bugüne kadar hazırladığı listelerle bizlerin de yakın takibine giren ünlü platform, son olarak 'Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları' seçkisini yayınladı.

Birinci elbette bizden çıktı. Peki hangi tatlımız dünya çapında birinci oldu?