onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yıldızlarımız Artıyor: Artık Kapadokya da "Michelin Rehberi 2026" Seçkisinde!

Yıldızlarımız Artıyor: Artık Kapadokya da "Michelin Rehberi 2026" Seçkisinde!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 14:48

Michelin Rehberi, gastronomi alanındaki en prestijli referans olarak kabul edilir. Michelin Yıldızı almaya hak kazanan restoranlar ve şefler, tüm dünya tarafından takip edilir. Her sene ortasında oluşturulan Michelin Seçkisi'nden yıl sonunda Michelin ödüllü restoranlar seçilir. 

Türkiye'den bugüne kadar İstanbul, İzmir ve Muğla'daki restoranlar Michelin Seçkisi'ne dahil edilmişti. Bu sene bir ilk yaşandı ve Kapadokya da Michelin Seçkisi'ne seçildi!

Kapadokya da Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi!

Kapadokya da Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın 'Michelin Rehberi 2026' seçkisine dahil edildiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, 'Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi.' ifadelerine yer verdi. 

Kapadokya restoranları, bu sene ilk kez Michelin Rehberi'nin dikkatini çekmeyi başardı. Kapadokya restoranlarında tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Dünya çapında tanınırlığı artan Kapadokya'nın bu gelişmeyle birlikte daha da popüler olacağı kesin!

Dünya çapında tanınırlığı artan Kapadokya'nın bu gelişmeyle birlikte daha da popüler olacağı kesin!

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Kapadokya'nın seçkiye dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Poullennec, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını aktardı. 

Poullennec 'Kapadokya'nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde, şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz: Kapadokya'nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek.' dedi.

Peki Kapadokya'nın Michelin yıldızlı restoranları ne zaman belli olacak?

Peki Kapadokya'nın Michelin yıldızlı restoranları ne zaman belli olacak?

Kapadokya'daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla'daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025'te açıklanacak. 

İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek olan törenle 2026 yılının Michelin Yıldızlı restoranları seçilecek.

Bakalım bu sene kaç tane restoranımız, hangi şeflerimiz bu seçkiye girmeye hak kazanacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

2025 seçkisini incelemek için;

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın