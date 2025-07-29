Yıldızlarımız Artıyor: Artık Kapadokya da "Michelin Rehberi 2026" Seçkisinde!
Michelin Rehberi, gastronomi alanındaki en prestijli referans olarak kabul edilir. Michelin Yıldızı almaya hak kazanan restoranlar ve şefler, tüm dünya tarafından takip edilir. Her sene ortasında oluşturulan Michelin Seçkisi'nden yıl sonunda Michelin ödüllü restoranlar seçilir.
Türkiye'den bugüne kadar İstanbul, İzmir ve Muğla'daki restoranlar Michelin Seçkisi'ne dahil edilmişti. Bu sene bir ilk yaşandı ve Kapadokya da Michelin Seçkisi'ne seçildi!
Kapadokya da Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi!
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Dünya çapında tanınırlığı artan Kapadokya'nın bu gelişmeyle birlikte daha da popüler olacağı kesin!
Peki Kapadokya'nın Michelin yıldızlı restoranları ne zaman belli olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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