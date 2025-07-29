Yıldızlarımız Artıyor: Artık Kapadokya da "Michelin Rehberi 2026" Seçkisinde!

Michelin Rehberi, gastronomi alanındaki en prestijli referans olarak kabul edilir. Michelin Yıldızı almaya hak kazanan restoranlar ve şefler, tüm dünya tarafından takip edilir. Her sene ortasında oluşturulan Michelin Seçkisi'nden yıl sonunda Michelin ödüllü restoranlar seçilir.

Türkiye'den bugüne kadar İstanbul, İzmir ve Muğla'daki restoranlar Michelin Seçkisi'ne dahil edilmişti. Bu sene bir ilk yaşandı ve Kapadokya da Michelin Seçkisi'ne seçildi!