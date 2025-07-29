Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Şık bir akşam yemeğine çıktığınızı hayal edin. Ama bir hayli açsınız, üstelik gün boyu bu anı beklediniz. Derken önünüze konulan tabakta sizi bekleyen sürprizler var... Hatta belki önünüzde bir tabak bile yok, ne yapardınız? İşte bu hafta da sizin için birbirinden nefis, göz kanatan sunumları derledik. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz göz kanatan 13 sunum arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
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1. Arka fonda "Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana" çalıyor olsa gerek!
2. Kim demiş Jurassic Park gerçek değil diye?
3. Sushi platformuna hoş geldiniz...
4. Şeker ağacı
5. Peki, pabuç dolusu lezzete var mısınız?
6. Hashtag "afiyet olsun"!
7. Kürekli sunumları özlemiş miydiniz?
8. Ahşap tepside taco yemeyen kalmasın...
9. Spor ayakkabı kültürü sofralara taştı
10. Böyle lezzete şapka çıkarılır!
11. İçebilene aşk olsun: Buzda kahve!
12. Fazla söze gerek yok: R.I.P.
13. Kusursuz lezzet de bu olsa gerek!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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