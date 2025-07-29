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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 16:46

Şık bir akşam yemeğine çıktığınızı hayal edin. Ama bir hayli açsınız, üstelik gün boyu bu anı beklediniz. Derken önünüze konulan tabakta sizi bekleyen sürprizler var... Hatta belki önünüzde bir tabak bile yok, ne yapardınız? İşte bu hafta da sizin için birbirinden nefis, göz kanatan sunumları derledik. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz göz kanatan 13 sunum arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. Arka fonda "Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana" çalıyor olsa gerek!

1. Arka fonda "Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana" çalıyor olsa gerek!

Lakin bu plak ziyafeti Japonya'dan!

2. Kim demiş Jurassic Park gerçek değil diye?

2. Kim demiş Jurassic Park gerçek değil diye?

Dinozorların bile hizmet sektörüne dahil olduğunu görmek ise üzücü!

3. Sushi platformuna hoş geldiniz...

3. Sushi platformuna hoş geldiniz...

Her basamakta bir lezzet sizi bekliyor. Ama nereden başlamanız gerektiğini bilmiyoruz.

4. Şeker ağacı

4. Şeker ağacı

Cem Yılmaz'ın sucuk ağacı esprisi yıllar içinde böyle dallanıp budaklandı işte...

5. Peki, pabuç dolusu lezzete var mısınız?

5. Peki, pabuç dolusu lezzete var mısınız?

Üstelik ayakkabının bir çifti siz de bir çifti partnerinizde... Afiyet olsun!

6. Hashtag "afiyet olsun"!

6. Hashtag "afiyet olsun"!

Teknoloji ve sosyal medya hayatımızın her alanında bizi sıkıştırıyor. Baksanıza # atmadan yemek bile yiyemediğimiz günler gelmiş sonunda.

7. Kürekli sunumları özlemiş miydiniz?

7. Kürekli sunumları özlemiş miydiniz?

Kürekte makarnadan hamburgere her şeyi gördük... Tabii içimize sindirmeyi hâlâ başaramadık. Çünkü pek steril görünmüyor. Peki, siz bu enfes hamburgeri yer miydiniz?

8. Ahşap tepside taco yemeyen kalmasın...

8. Ahşap tepside taco yemeyen kalmasın...

Biz de artık servis tabağı olarak kabul etsek mi tepsileri, ne dersiniz?

9. Spor ayakkabı kültürü sofralara taştı

9. Spor ayakkabı kültürü sofralara taştı

İşte tam da 'Bu kadarı olur mu canım!' dediğimiz yerdeyiz...

10. Böyle lezzete şapka çıkarılır!

10. Böyle lezzete şapka çıkarılır!

Şefimiz yaptığı yemeği çok beğenmiş olsa gerek. Baksanıza şapkayı da masaya göndermiş.

11. İçebilene aşk olsun: Buzda kahve!

11. İçebilene aşk olsun: Buzda kahve!

Görsel hiç fena değil, dondurma ve kahve buzun içinde eşsiz bir buluşma yaşıyor belli ki... Ama sorarım size bu kahveyi nasıl içeceğiz?

12. Fazla söze gerek yok: R.I.P.

12. Fazla söze gerek yok: R.I.P.

Brooklyn'deki bu restoranda tüm servislerin benzer versiyonlarla yapıldığı söyleniyor. Yani bu ziyafet için siz de hemen koşun koşun gidin.

13. Kusursuz lezzet de bu olsa gerek!

13. Kusursuz lezzet de bu olsa gerek!

Kuşkonmazını kağıda sarıp getirmeleri sizi de çok heyecanlandırır mı bilemiyoruz ama ara sokakta salaş bir restoranda içilen ve yanında ekmekle yapılan servisler bizim daha çok ilgimizi çeker.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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