Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
10.08.2025 - 10:20

Kimileri sadece karnını doyurmak için yemek yer, kimleri ise her lokmada gerçek bir lezzet arayışındadır... Eğer siz de eşi benzeri görülmemiş gurme lezzetleri arayanlardansanız, bu tur tam size göre. Moka potta tatlı sunumundan masaya ekmek banmamızı sağlayan yıldızlı lezzetlere bi' acayip lezzet turu başlıyor. Bakalım, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan 13 sunum arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. Siz hâlâ moka potta kahve mi demliyorsunuz...

1. Siz hâlâ moka potta kahve mi demliyorsunuz...

Yiyememeniz için hazırlanan bu enfes tatlının ilk kaşığından sonrasına ulaşmak biraz zor olacak. Tabii diyetteyseniz, kendini yedirtmeyen bu tatlı tam size göre.

2. İki lokma için dev organizasyon!

2. İki lokma için dev organizasyon!

Bu iki enfes lokmanın altında da yenen bir şey olsaydı bari. Zira yenmeyen şeylerin tabağınızda olması hiç hoş değil...

3. Dikkatli bakın ne görüyorsunuz?

3. Dikkatli bakın ne görüyorsunuz?

Ne gördüğüne inanamayanlar için açıklayalım: Kütüğün üzerinde dengede duran domuz şeklinde pişirişmiş çıtır et ve lezzetli olduğu söylenen bir sos var. (Bu sunumun Türkiye'de olmadığını, hatta Palma'da olduğunu da dile getirelim.)

4. Papatyalar kalsın lütfen, çünkü sadece kaşıktakiler yeniyor!

4. Papatyalar kalsın lütfen, çünkü sadece kaşıktakiler yeniyor!

Galiba sizden sonra papatyalar bir başkasının tabağına baharı getirecek. Bu arada, bizden duymuş olmayın ama kaşıktaki lezzet topları da müşteriler tarafından banyo bombasına benzetilmiş.

5. Buna biz de akıl sır erdiremedik doğrusu...

5. Buna biz de akıl sır erdiremedik doğrusu...

En altta odun parçaları, üstte kemikler üzerinde bir ziyafet. Bu ziyafet için ise Palma'ya gitmeniz şart.

6. Dengeli beslenme dedikleri bu olsa gerek!

6. Dengeli beslenme dedikleri bu olsa gerek!

Bu mekanın lokmalarınızda gözü olduğunu iddia edebiliriz ancak kanıtlayamayız.

7. Peki, 300 dolarlık yemek deneyimine hazır mısınız? 👇

8. Merdivende tavuk

8. Merdivende tavuk

Merdivenin üstü kadar altı da şok edici... Baksanıza, müşteriler için küçük sürprizler bile hazırlanmışlar. Merdiven altındaki her dolapta ziyafete renk katacak bir parça daha sizi bekliyor.

9. Terrarium aranjmanı değil tatlı sunumu!

9. Terrarium aranjmanı değil tatlı sunumu!

Aslında çok da fazla söze gerek yok. Çünkü bu kadarı zaten fazla...

10. Kısa boylulara tuzak: En üst katı sade 1.90 ve üzeri yiyor!

10. Kısa boylulara tuzak: En üst katı sade 1.90 ve üzeri yiyor!

Bu arada fotoğrafta görünmese de bu lezzet zirvesinin bir üst katı daha var! Kısa boylular ise sandalyeye çıkarak yemek yiyor...

11. Bu hafta da listemizde tava sunumu olmazsa olmazdı!

11. Bu hafta da listemizde tava sunumu olmazsa olmazdı!

Kocaman bir tavada sunum yapıyorsunuz, bari yiyecekleri bir köşeye sıkıştırmayın yahu.

12. Peki, hiç mi tabak yoktu?..

12. Peki, hiç mi tabak yoktu?..

Bu sunum karşısında ise müşterilerin en büyük şikayeti, kasenin en altında kalan patates kızartmalarının nemden ıslanarak pek de yemeyi tercih etmeyeceğiniz bir hale dönüşmeleri olmuş!

13. Son durak: İşte karşınızda yıldızlı bir lezzet

13. Son durak: İşte karşınızda yıldızlı bir lezzet

Tadına doyum olmadığı söylenen bu ziyafet öncesi masanın hijyenik olup olduğunu bilmek isteyen Başak burçları da aramızda mı?

