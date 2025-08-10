Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Kimileri sadece karnını doyurmak için yemek yer, kimleri ise her lokmada gerçek bir lezzet arayışındadır... Eğer siz de eşi benzeri görülmemiş gurme lezzetleri arayanlardansanız, bu tur tam size göre. Moka potta tatlı sunumundan masaya ekmek banmamızı sağlayan yıldızlı lezzetlere bi' acayip lezzet turu başlıyor. Bakalım, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan 13 sunum arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
1. Siz hâlâ moka potta kahve mi demliyorsunuz...
2. İki lokma için dev organizasyon!
3. Dikkatli bakın ne görüyorsunuz?
4. Papatyalar kalsın lütfen, çünkü sadece kaşıktakiler yeniyor!
5. Buna biz de akıl sır erdiremedik doğrusu...
6. Dengeli beslenme dedikleri bu olsa gerek!
7. Peki, 300 dolarlık yemek deneyimine hazır mısınız? 👇
8. Merdivende tavuk
9. Terrarium aranjmanı değil tatlı sunumu!
10. Kısa boylulara tuzak: En üst katı sade 1.90 ve üzeri yiyor!
11. Bu hafta da listemizde tava sunumu olmazsa olmazdı!
12. Peki, hiç mi tabak yoktu?..
13. Son durak: İşte karşınızda yıldızlı bir lezzet
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
