Şebnem Ferah'ın Sahnelere Dönmesinin Heyecanından Olgunlaşmanın Garip Yanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Şebnem Ferah’ın Sahnelere Dönmesinin Heyecanından Olgunlaşmanın Garip Yanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

10.08.2025 - 17:02

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
Ben de bir şansımı deneyebilirim.

Ben de bir şansımı deneyebilirim.
İdeal süre budur.

İdeal süre budur.
👇

👇
Mesajı alalım geçelim.

Mesajı alalım geçelim.
Enayi ve farkında.

Enayi ve farkında.
Can Kırıkları'nı bile 🥲

Can Kırıkları'nı bile 🥲
Onlar da olgunlaşıyor ya.

Onlar da olgunlaşıyor ya.
Kimin yok ki?

Kimin yok ki?
🥲

🥲
Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
