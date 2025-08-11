Üçüncü Kez Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç Aşk ve Gözyaşı'dan Bölüm Başı Ücreti Belli Oldu!

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, Hande Erçel ve Barış Arduç Aşk ve Gözyaşı dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL ücret alacaklar. Koloğlu'nun iddiasına göre, bir bölümü 20 milyonu bulacak dizilerin bu maliyeti karşılaması için en az 7 reyting alması gerekiyor. Oyuncular kanal ve yapımcıyla bölüm bazlı olarak mı anlaştı bilemiyoruz ama bakalım bölüm başı ücret konusundaki iddialara bir cevap gelecek mi?