Üçüncü Kez Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç Aşk ve Gözyaşı'dan Bölüm Başı Ücreti Belli Oldu!
2025 onların yılı oldu diyebileceğimiz Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi partnerliklerini prime time'a taşıdı. Bu yıl 3. kez partner olacak Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi ATV ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisinde buluşacak. İlk adı Gözyaşı Kraliçesi olarak duyurulan dizi Güney Kore'nin fenomen dizilerinden Queen of Tears'ın uyarlaması olarak ekrana gelecek. Uyumlarıyla göz kamaştıran Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisinin Aşk ve Gözyaşı dizisinden alacağı bölüm başı ücret merak konusu olmuştu. Oda TV'den Sina Koloğlu'nun özel haberine göre, ikilinin diziden alacağı ücret belli oldu.
Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerliği Netflix yapımı Rüzgara Bırak ile büyük beğeni topladı.
Dijital platformlarda yakaladıkları başarı daha tazeyken, Hande Erçel ve Barış Arduç'un TV için dizi hazırlığında olduğu öğrenildi.
Hande Erçel ve Barış Arduç tüm yıl bu kadar göz önünde olunca Aşk ve Gözyaşı dizisinden alacakları bölüm başı ücret de merak konusu oldu.
