Üçüncü Kez Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç Aşk ve Gözyaşı'dan Bölüm Başı Ücreti Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 09:17

2025 onların yılı oldu diyebileceğimiz Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi partnerliklerini prime time'a taşıdı. Bu yıl 3. kez partner olacak Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi ATV ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisinde buluşacak. İlk adı Gözyaşı Kraliçesi olarak duyurulan dizi Güney Kore'nin fenomen dizilerinden Queen of Tears'ın uyarlaması olarak ekrana gelecek. Uyumlarıyla göz kamaştıran Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisinin Aşk ve Gözyaşı dizisinden alacağı bölüm başı ücret merak konusu olmuştu. Oda TV'den Sina Koloğlu'nun özel haberine göre, ikilinin diziden alacağı ücret belli oldu.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu

Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/sina-k...
Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerliği Netflix yapımı Rüzgara Bırak ile büyük beğeni topladı.

Dünya çapında ilgiyle izlenen filmin etkisi sürerken bu kez de Disney Plus için hazırlanan Aşkı Hatırla dizisi karşımıza çıktı. Aralarındaki uyum tartışılmazdı ve bu yılın onların yılı olduğu da ortadaydı.

Dijital platformlarda yakaladıkları başarı daha tazeyken, Hande Erçel ve Barış Arduç'un TV için dizi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Güney Kore'nin sevilen dizisi Queen of Tears'ın bir uyarlaması olacak dizinin yayınlanacağı kanalın ATV olduğu öğrenildi. İlk olarak Gözyaşı Kraliçesi olarak duyurulan dizinin adı son olarak Aşk ve Gözyaşı oldu. Dizinin çekimleri de dün itibarıyla başladı.

Hande Erçel ve Barış Arduç tüm yıl bu kadar göz önünde olunca Aşk ve Gözyaşı dizisinden alacakları bölüm başı ücret de merak konusu oldu.

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, Hande Erçel ve Barış Arduç Aşk ve Gözyaşı dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL ücret alacaklar. Koloğlu'nun iddiasına göre, bir bölümü 20 milyonu bulacak dizilerin bu maliyeti karşılaması için en az 7 reyting alması gerekiyor. Oyuncular kanal ve yapımcıyla bölüm bazlı olarak mı anlaştı bilemiyoruz ama bakalım bölüm başı ücret konusundaki iddialara bir cevap gelecek mi?

Merve Ersoy
