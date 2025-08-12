Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u Buluşturan Çok Uzak Çok Yakın’a Katılan Yeni Oyuncular!
Kanallar bir bir yeni projeleri duyururken hangisini izleyeceğiz derdine şimdiden düştük. NOW da iddialı yapımlarıyla dikkat çekenlerden. Şimdiyse Çok Uzak Çok Yakın dizisiyle izleyicide merak uyandırmayı başardı. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u buluşturacak olan dizinin kadrosuna katılan yeni isimleri Birsen Altuntaş aktardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların ve sektörün sevilen isimlerini bir araya getiren dizi için heyecan dorukta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, diziyle anlaşan yeni oyuncuları açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın