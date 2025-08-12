onedio
Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u Buluşturan Çok Uzak Çok Yakın’a Katılan Yeni Oyuncular!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.08.2025 - 10:10

Kanallar bir bir yeni projeleri duyururken hangisini izleyeceğiz derdine şimdiden düştük. NOW da iddialı yapımlarıyla dikkat çekenlerden. Şimdiyse Çok Uzak Çok Yakın dizisiyle izleyicide merak uyandırmayı başardı. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u buluşturacak olan dizinin kadrosuna katılan yeni isimleri Birsen Altuntaş aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranların ve sektörün sevilen isimlerini bir araya getiren dizi için heyecan dorukta.

Kore dizisi Lies of Lies uyarlaması olacak dizi Medyapım’a ait. Yakın zamanda sete çıkması planlanan projede Zerrin Tekindor’un yer alışı da heyecanı yükseltmişti. Şimdiyse son hazırlıklar tamamlanıyor.

Birsen Altuntaş, diziyle anlaşan yeni oyuncuları açıkladı.

Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Cem Sürgit ve Sema Öztürk kadronun yeni isimleri oldu. Günay Karacaoğlu “Sevtap”a, Serhat Özcan “Memduh”a, Cem Sürgit “Caner”e ve son olarak Sema Öztürk “Pelin” karakterine hayat verecek.

