Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u Buluşturan Çok Uzak Çok Yakın’a Katılan Yeni Oyuncular!

Kanallar bir bir yeni projeleri duyururken hangisini izleyeceğiz derdine şimdiden düştük. NOW da iddialı yapımlarıyla dikkat çekenlerden. Şimdiyse Çok Uzak Çok Yakın dizisiyle izleyicide merak uyandırmayı başardı. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u buluşturacak olan dizinin kadrosuna katılan yeni isimleri Birsen Altuntaş aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş