Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Disney Plus Dizisinden İlk Görüntüler Geldi!
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i buluşturan Bize Bir Şey Olmaz dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Yalı Çapkını dizisi ile ünlenen Mert Ramazan Demir’in yeni projesinin ne olacağı merakla beklenirken Bize Bir Şey Olmaz ile dijital projeye imza attı. Miray Daner’i de en son Hudutsuz Sevda dizisinde izlemiştik. Güzel oyuncumuz ekranlarda Zeynep rolüyle boy göstermişti.
İkili, Bize Bir Şey Olmaz dizisinde başrolü paylaşacak.
İşte görüntülerden bir kesit 👇
Ve bir kesit daha 👇
