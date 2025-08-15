onedio
Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Disney Plus Dizisinden İlk Görüntüler Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 15:34

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i buluşturan Bize Bir Şey Olmaz dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Yalı Çapkını dizisi ile ünlenen Mert Ramazan Demir’in yeni projesinin ne olacağı merakla beklenirken Bize Bir Şey Olmaz ile dijital projeye imza attı. Miray Daner’i de en son Hudutsuz Sevda dizisinde izlemiştik. Güzel oyuncumuz ekranlarda Zeynep rolüyle boy göstermişti.

İkili, Bize Bir Şey Olmaz dizisinde başrolü paylaşacak.

Partnerlikler şimdiden ilgiyle karşılandı. Hayranlar dört gözle yayın gününü bekliyor! MF Yapım imzalı dizide Miray Daner Lal karakterine, Mert Ramazan Demir ise Aktan karakterine hayat verecek. Tutkulu ama tehlikeli bir aşk hikayesi ile izleyeceğiz onları.

İşte görüntülerden bir kesit 👇

Ve bir kesit daha 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
