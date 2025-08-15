Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun Başrolündeki Kadife Kelepçe Dizisine Usta İsim Dahil Oldu!
Yeni sezona kısa bir süre kaldı. Kanallar da hazırlıklara es vermeden devam ediyor. Show TV, yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda Kadife Kelepçe dizisini duyurmuştu. Henüz çekimler başlamadı, cast çalışmaları ise sürüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dizide başlıca rolleri Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş ve Seda Bakan paylaşacak!
Son olarak Menderes Samancılar kadroya dahil oldu.
