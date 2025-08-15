onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun Başrolündeki Kadife Kelepçe Dizisine Usta İsim Dahil Oldu!

Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun Başrolündeki Kadife Kelepçe Dizisine Usta İsim Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 10:44

Yeni sezona kısa bir süre kaldı. Kanallar da hazırlıklara es vermeden devam ediyor. Show TV, yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda Kadife Kelepçe dizisini duyurmuştu. Henüz çekimler başlamadı, cast çalışmaları ise sürüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizide başlıca rolleri Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş ve Seda Bakan paylaşacak!

Dizide başlıca rolleri Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş ve Seda Bakan paylaşacak!

Bomba isimlerle anlaşmaya varan dizinin kadrosunda Emre Bey, Celil Nalçakan, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut, Yeliz Korkmaz ve Yağmur Özbasmacı da yer alıyor.

Son olarak Menderes Samancılar kadroya dahil oldu.

Son olarak Menderes Samancılar kadroya dahil oldu.

Sektörün baba isimlerinden Menderes Samancılar, Muhittin rolüne hayat verecek. Uğur Güneş’in karakteri Emir’in akıl hocası olacak. 

Dizi, “Bazıları güzelleşmek ister, bazıları sadece hayatta kalmak…” sloganıyla izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın