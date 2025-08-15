onedio
Fotoğraflar Gündem Oldu: Uzak Şehir’in Güzel Oyuncusu Aslında Vücut Geliştirme Sporcusuymuş!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 09:57

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla ekranlara damga vuran dizi, aile içinde yaşanan kaotik hikayesi ve aşk olaylarıyla izleyicide merak uyandırmayı başarmıştı. Şimdiyse yeni sezonda neler olacağına dair tahminler yürütülüyor.

Uzak Şehir’in mutfak ekibinin Pakize’si Yaren Güldiken’in paylaşımıysa sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu ilgilendiği spor dalıyla şaşırttı. Gelin detaylara geçelim!

Yaren Güldiken’i Uzak Şehir ile tanımıştık.

1998 doğumlu oyuncunun Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olduğu biliniyordu. Ancak güzel oyuncu vücut geliştime branşında milli sporcuymuş. O yıllara dair fotoğraflarını paylaşmasıyla yankı uyandırırken beğenileri de topladı.

İşte paylaşımlar 👇

Mardinli köylü kızı rolüne hayat veren Yaren Güldiken’in meğerse on parmağında on marifet varmış! Aynı zamanda branşında kupa da kazanmış.

