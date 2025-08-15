Fotoğraflar Gündem Oldu: Uzak Şehir’in Güzel Oyuncusu Aslında Vücut Geliştirme Sporcusuymuş!
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla ekranlara damga vuran dizi, aile içinde yaşanan kaotik hikayesi ve aşk olaylarıyla izleyicide merak uyandırmayı başarmıştı. Şimdiyse yeni sezonda neler olacağına dair tahminler yürütülüyor.
Uzak Şehir’in mutfak ekibinin Pakize’si Yaren Güldiken’in paylaşımıysa sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu ilgilendiği spor dalıyla şaşırttı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaren Güldiken’i Uzak Şehir ile tanımıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte paylaşımlar 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın