Milyoner’e Katılan Genç Kadın Heyecanına Yenik Düşünce “Yunanistan” Sorusunda Jokerlerini Kullandı
Geçtiğimiz akşam (14 Ağustos), atv ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster programı yine birbirinden renkli anlara ev sahipliği yaptı. Ekrana çıkmanın ve stüdyonun verdiği heyecanla yarışmacıların aslında basit görülebilecek sorularda tereddüt yaşadığına sıklıkla şahit olabiliyoruz. İşte benzeri bir an da dün yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürcistan ve Yunanistan arasında kalan yarışmacımız, doğru yanıtı seçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın