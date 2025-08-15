onedio
Milyoner’e Katılan Genç Kadın Heyecanına Yenik Düşünce “Yunanistan” Sorusunda Jokerlerini Kullandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 09:07

Geçtiğimiz akşam (14 Ağustos), atv ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster programı yine birbirinden renkli anlara ev sahipliği yaptı. Ekrana çıkmanın ve stüdyonun verdiği heyecanla yarışmacıların aslında basit görülebilecek sorularda tereddüt yaşadığına sıklıkla şahit olabiliyoruz. İşte benzeri bir an da dün yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

“Türkiye'nin hangi komşusunun Ege Denizi'ne kıyısı vardır?” sorusu karşısında yarışmacı jokerlerini kullandı.

Gürcistan ve Yunanistan arasında kalan yarışmacımız, doğru yanıtı seçti.

Yarışmacı o anlarda, “Çok emin olamadığım için jokerlerimi kullandım” şeklinde kendini açıklamak istedi. 20 bin TL değerindeki soruyu başarıyla tamamlayarak bir sonraki soruya geçmiş oldu.

