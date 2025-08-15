Milyoner’e Katılan Genç Kadın Heyecanına Yenik Düşünce “Yunanistan” Sorusunda Jokerlerini Kullandı

Geçtiğimiz akşam (14 Ağustos), atv ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster programı yine birbirinden renkli anlara ev sahipliği yaptı. Ekrana çıkmanın ve stüdyonun verdiği heyecanla yarışmacıların aslında basit görülebilecek sorularda tereddüt yaşadığına sıklıkla şahit olabiliyoruz. İşte benzeri bir an da dün yaşandı. Gelin detaylara geçelim!