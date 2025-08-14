Show TV’nin Yeni Dizisi Kadife Kelepçe’nin Kadrosuna Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu!
Kanallar yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Show TV ise Kadife Kelepçe dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide başlıca rolleri Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu üstlenecek. Birsen Altuntaş da dizinin kadrosuna dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ayında sete çıkması planlanan dizinin yapımcılığı Erol Avcı’da.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadroya dahil olan yeni isim ise Yağmur Özbasmacı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın