Show TV’nin Yeni Dizisi Kadife Kelepçe’nin Kadrosuna Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.08.2025 - 20:50

Kanallar yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Show TV ise Kadife Kelepçe dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide başlıca rolleri Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu üstlenecek. Birsen Altuntaş da dizinin kadrosuna dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Eylül ayında sete çıkması planlanan dizinin yapımcılığı Erol Avcı’da.

Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Celal Nalçakan, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut, Yeliz Korkmaz kadroda yer alan isimlerden. Dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

Kadroya dahil olan yeni isim ise Yağmur Özbasmacı oldu.

Sektörün eski isimlerinden olan Yağmur Özbasmacı en son Sen Ağlama İstanbul dizisinde yer almıştı. Şimdiyse Kadife Kelepçe ile ekranlarda boy gösterecek!

