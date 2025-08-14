onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya Yeni Sezon İpuçlarından Dizilerdeki Alkol Sahnelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Eşref Rüya Yeni Sezon İpuçlarından Dizilerdeki Alkol Sahnelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.08.2025 - 19:58

Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Sizler için yaşananları sıcak sıcak aktarmıştık. Ancak bir de kaçıranlar için gün sonu özeti geçmek istedik. Sezon dizilerine seçilen yeni isimlerden, dizilerdeki gerçeklere birçok detaya yer verdik. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Rüya geçtiğimiz sezonun popüler dizilerindendi.

Eşref Rüya geçtiğimiz sezonun popüler dizilerindendi.

Dizinin kilit isimlerinden Serdar Amir, yeni sezona dair ipuçları verdi. Geçtiğimiz sezonda ihanete uğrayıp suçlanan karakterinin, çeteleşme ve karanlık işlerin üzerine gitmekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Karadağ, “Yeni bölümlerde mutlaka bir intikam hikâyesi göreceğiz” dedi.

Detaylar için 👇

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi yeni sezonda bomba etkisi yaratacak.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi yeni sezonda bomba etkisi yaratacak.

Geçtiğimiz günlerde 4 Eylül günü yayınlanacağına dair söylentiler sosyal medyada dolaşırken Birsen Altuntaş, son duyumları aktardı. Yeni afişi yayınlanan Veliaht'ın yayın tarihi için Birsen Altuntaş, 11 Eylül'ü işaret etti.

Detaylar için 👇

Uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılan NOW’un yeni dizisinin adı sonunda netleşti.

Uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılan NOW’un yeni dizisinin adı sonunda netleşti.

Bunun yanı sıra Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni bir isim dahil oldu. Ceren Ayruk, titizlikle yürütülen cast süreci sonucunda “Ada” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Detaylar için 👇

Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme gelme sebebi, Brezilya'da üniversitelerde ders olarak işletilmesi!

Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme gelme sebebi, Brezilya'da üniversitelerde ders olarak işletilmesi!

Afra Saraçoğlu'nun bu dizide kömürlük sahnesindeki performansı, Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinde oyunculuk ve mimik tekniği örneği olarak okutulmaya başlandı. Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan bir öğrenci, Afra Saraçoğlu’nun 2019’da yayınlanan Kardeş Çocukları dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti.

Detaylar için 👇

Gelin Evi'nin bu sezon sunucu koltuğunda oyuncu Buse Varol yer alacak.

Gelin Evi'nin bu sezon sunucu koltuğunda oyuncu Buse Varol yer alacak.

Yeni sezonda formatta dikkat çeken değişiklikler var. Artık her yarışmacı programa katıldığı gün bir çeyrek altınla ödüllendirilecek. Haftanın finalinde ise cuma günü yapılan oylama sonucunda birinci olan gelin, 150 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi olacak.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok fenomeni Yener Yalçın, dizi ve film setleri hakkında merak edilenlere yanıt vermeye devam ediyor.

TikTok fenomeni Yener Yalçın, dizi ve film setleri hakkında merak edilenlere yanıt vermeye devam ediyor.

'Dizilerde rol icabı hiç alkol alan var mı?' sorusuna yanıt veren Yener Yalçın, bu konuda konuştu. Bazı dizi setlerinde nadiren gerçekten alkol alındığını belirtti. Yalçın ayrıca Türkiye'de bir set çalışanından da bu konuda doğrulama aldığını söyledi.

Detaylar için 👇

Hudutsuz Sevda'da rol alan oyunculardan biri olan Asuman Dabak'ın yeni dizisi belli oldu.

Hudutsuz Sevda'da rol alan oyunculardan biri olan Asuman Dabak'ın yeni dizisi belli oldu.

Hudutsuz Sevda'da Nedime Leto karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrollerini paylaşacağı Aynadaki Yabancı dizisinde rol alacak. Dabak, ATV'de yayınlanacak dizide Hanzade karakterine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın