Eşref Rüya Yeni Sezon İpuçlarından Dizilerdeki Alkol Sahnelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Sizler için yaşananları sıcak sıcak aktarmıştık. Ancak bir de kaçıranlar için gün sonu özeti geçmek istedik. Sezon dizilerine seçilen yeni isimlerden, dizilerdeki gerçeklere birçok detaya yer verdik. Gelin detaylara geçelim!
Eşref Rüya geçtiğimiz sezonun popüler dizilerindendi.
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi yeni sezonda bomba etkisi yaratacak.
Uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılan NOW’un yeni dizisinin adı sonunda netleşti.
Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme gelme sebebi, Brezilya'da üniversitelerde ders olarak işletilmesi!
Gelin Evi'nin bu sezon sunucu koltuğunda oyuncu Buse Varol yer alacak.
TikTok fenomeni Yener Yalçın, dizi ve film setleri hakkında merak edilenlere yanıt vermeye devam ediyor.
Hudutsuz Sevda'da rol alan oyunculardan biri olan Asuman Dabak'ın yeni dizisi belli oldu.
