Eşref Rüya'nın Serdar Amir'i Umut Karadağ'dan Yeni Sezon İpuçları Geldi

14.08.2025 - 18:14

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'da Serdar Amir'e hayat veren Umut Karadağ'dan yeni sezona dair ipuçları geldi. Karadağ, Eşref Rüya'da yeni sezonda intikam rüzgarlarının eseceğini söyledi.

KAYNAK: Kanal D

Kanal D’nin popüler dizisi Eşref Rüya’da “Serdar Amir” karakterine hayat veren usta oyuncu Umut Karadağ, hem rolünü hem de setin atmosferini anlattı.

35 yıllık tiyatro, 30 yıllık kamera önü tecrübesine sahip olan Karadağ, canlandırdığı karakteri “İşini titizlikle yapan, adaletin ve doğrunun izini süren biri” sözleriyle tanımladı. Serdar Amir’in toplumun temiz ve düzenli işlemesini isteyen bir karakter olduğuna değinen oyuncu, yeni sezon ipuçları da verdi.

Dizinin Serdar Amir'i yeni sezonda “intikam rüzgârlarının eseceğini” vurguladı.

Geçtiğimiz sezonda ihanete uğrayıp suçlanan karakterinin, çeteleşme ve karanlık işlerin üzerine gitmekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Karadağ, “Yeni bölümlerde mutlaka bir intikam hikâyesi göreceğiz” dedi.

“Çeteleşme varsa ya da kötü bir yerlerde bir şeyler oluyorsa onlara ayna tutup hemen temizlemek peşinde. Yeni sezonda mutlaka bir intikam hikayesi olacaktır diye düşünüyorum”

