Burçin Terzioğlu'nun Başrolde Yer Aldığı İddialı Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!
Uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılan NOW’un yeni dizisinin adı sonunda netleşti. Güçlü hikâyesi ve dikkat çekici kadrosuyla merak uyandıran proje, izleyiciyi Urla’nın büyüleyici atmosferinde geçen çarpıcı bir dünyaya davet ediyor. Peki, Burçin Terzioğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin adı ne oldu?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NTC Medya imzası taşıyan ve NOW ekranlarında yayınlanacak olan proje, uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılıyordu. Dizinin adı sonunda belli oldu.
Bunun yanı sıra Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni bir isim dahil oldu.
