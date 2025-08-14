Burçin Terzioğlu'nun Başrolde Yer Aldığı İddialı Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!

Ceren Ayruk, titizlikle yürütülen cast süreci sonucunda “Ada” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Güçlü ve sert bir karakter olan belediye başkanı Şahika’nın (Duygu Sarışın) kızı Ada, ayrıcalıklı fakat baskıcı bir ortamda yetişir. Bir trafik kazası, hayatını kökünden değiştirir; vicdanı ile ailesinin itibarı arasında sıkışır, kendi gerçeğini savunmak için hem geçmişiyle hem annesiyle yüzleşir.

Tayanç Ayaydın ve Tansel Öngel’in de yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Dizi, 18 Ağustos’ta sete çıkacak.