Burçin Terzioğlu'nun Başrolde Yer Aldığı İddialı Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!

yerli dizi
14.08.2025 - 15:50

Uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılan NOW’un yeni dizisinin adı sonunda netleşti. Güçlü hikâyesi ve dikkat çekici kadrosuyla merak uyandıran proje, izleyiciyi Urla’nın büyüleyici atmosferinde geçen çarpıcı bir dünyaya davet ediyor. Peki, Burçin Terzioğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin adı ne oldu?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NTC Medya imzası taşıyan ve NOW ekranlarında yayınlanacak olan proje, uzun süredir “Güzelkoy” kod adıyla anılıyordu. Dizinin adı sonunda belli oldu.

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği dizinin adı “Ben Leman” olarak kesinleşti. Sabah saatlerinde yapılan okuma provasında başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci bir araya geldi.

Hikâye, Leman, Şahika, Suzan ve Mine karakterleri etrafında gelişen çarpıcı olaylara odaklanıyor.

Bunun yanı sıra Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni bir isim dahil oldu.

Ceren Ayruk, titizlikle yürütülen cast süreci sonucunda “Ada” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Güçlü ve sert bir karakter olan belediye başkanı Şahika’nın (Duygu Sarışın) kızı Ada, ayrıcalıklı fakat baskıcı bir ortamda yetişir. Bir trafik kazası, hayatını kökünden değiştirir; vicdanı ile ailesinin itibarı arasında sıkışır, kendi gerçeğini savunmak için hem geçmişiyle hem annesiyle yüzleşir.

Tayanç Ayaydın ve Tansel Öngel’in de yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Dizi, 18 Ağustos’ta sete çıkacak.

