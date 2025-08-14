onedio
Damat Tarafını Beklerken Düğün Yemeği Eşliğinde Avrupa Yakası İzleyen Gelin

14.08.2025 - 11:37

Sosyal medyada bir gelinin damat tarafını beklerken evde bekleme anları gündem oldu. Damadı beklerken düğün yemeğinden yiyen gelin, Avrupa Yakası izleyerek bir süre keyif yaptı. O anlar içeriğimizde!

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yaz aylarının gelmesiyle sosyal medyada sık sık düğün görüntüleri görür olduk.

Sosyal medyada bu defa gelinliğini giyip damat tarafını bekleyen gelin gündem oldu. Damat tarafını beklerken gelinliğiyle düğün yemeği yiyen gelin, vakit geçsin diye Avrupa Yakası izledi. Çiçeği burnunda gelinin Avrupa Yakası keyfi yaptığı anlar kısa sürede viral oldu.

