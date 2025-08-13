onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kısmetse Olur Cansel, Viral Olan "Salak mısın Burnum Estetik" Olayı Hakkında Konuştu

Kısmetse Olur Cansel, Viral Olan "Salak mısın Burnum Estetik" Olayı Hakkında Konuştu

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 22:11

Kısmetse Olur'un ikinci sezonunda karşımıza çıkan Cansel Ayanoğlu, programda 'Salak mısın ya estetik burnum!' lafıyla gündemden düşmemişti. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Cansel, o dönem viral olan o anlar hakkında konuştu.

KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yıllar sonra ikinci sezonuyla geri dönen Kısmetse Olur'un en konuşulan isimlerinden biri Cansel Ayanoğlu olmuştu.

Yıllar sonra ikinci sezonuyla geri dönen Kısmetse Olur'un en konuşulan isimlerinden biri Cansel Ayanoğlu olmuştu.

Program boyunca burun estetiğiyle sık sık gündem olan Cansel, ayrıca o dönem programda yaşanan bir olayla resmen viral olmuştu. 

'Burnuma geliyordu. Salak mısın ya estetik burnum' sözleriyle gündem olan Cansel söz konusu olay hakkında yıllar sonra konuştu. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Cansel Ayanoğlu, Erol'un yüzüne bir şey fırlatmasının ardından verdiği tepki sonucu ünlü olduğunu ve 'salak' dediği için diskalifiye olabileceğine dair korktuğunu anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın