Kısmetse Olur Cansel, Viral Olan "Salak mısın Burnum Estetik" Olayı Hakkında Konuştu
Kısmetse Olur'un ikinci sezonunda karşımıza çıkan Cansel Ayanoğlu, programda 'Salak mısın ya estetik burnum!' lafıyla gündemden düşmemişti. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Cansel, o dönem viral olan o anlar hakkında konuştu.
Yıllar sonra ikinci sezonuyla geri dönen Kısmetse Olur'un en konuşulan isimlerinden biri Cansel Ayanoğlu olmuştu.
