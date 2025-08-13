onedio
Milyoner'de Elenen Yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan Duygulandıran Teklif

Milyoner'de Elenen Yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan Duygulandıran Teklif

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 19:23

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan yarışmacı erkenden elenince Oktay Kaynarca'dan duygulandıran bir teklif geldi.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sosyal medyanın gündeminde.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sosyal medyanın gündeminde.

Her hafta atv ekranlarında yayınlanan Milyoner, bu defa sunucu Oktay Kaynarca'nın bir yarışmacıya yaptığı iyilikle viral oldu.

Yarışmaya eğitim masraflarını karşılamak için katıldığını dile getiren Başak Yıldırım, ne yazık ki istediği performansı sergileyemedi.

10 bin TL değerindeki dördüncü soruda karşısına çıkan "Hangisi daha büyüktür?" sorusunda Yıldırım, seyirci joker hakkını kullandı.

10 bin TL değerindeki dördüncü soruda karşısına çıkan "Hangisi daha büyüktür?" sorusunda Yıldırım, seyirci joker hakkını kullandı.

Seyircilere güvenen yarışmacı, 'C- 6'nın karesinin iki katı' cevabını verdi. Fakat seyircinin verdiği yanıt yanlış çıkınca Başak Yıldırım, 5 bin TL değerindeki ödülle yarışmadan ayrılmak durumunda kaldı.

Eğitim masrafları için katıldığı yarışmadan elenen Başak Yıldırım, Oktay Kaynarca'dan unutamayacağı bir teklif aldı.

Eğitim masrafları için katıldığı yarışmadan elenen Başak Yıldırım, Oktay Kaynarca'dan unutamayacağı bir teklif aldı.

Oktay Kaynarca'nın kendisine burs teklif etmesinin ardından Başak Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı. Stüdyoda uzun süre duygusal anlar yaşandı. Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
