Milyoner'de Elenen Yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan Duygulandıran Teklif

Her hafta atv ekranlarında yayınlanan Milyoner, bu defa sunucu Oktay Kaynarca'nın bir yarışmacıya yaptığı iyilikle viral oldu.

Yarışmaya eğitim masraflarını karşılamak için katıldığını dile getiren Başak Yıldırım, ne yazık ki istediği performansı sergileyemedi.