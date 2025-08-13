Milyoner'de Elenen Yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan Duygulandıran Teklif
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan yarışmacı erkenden elenince Oktay Kaynarca'dan duygulandıran bir teklif geldi.
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sosyal medyanın gündeminde.
10 bin TL değerindeki dördüncü soruda karşısına çıkan "Hangisi daha büyüktür?" sorusunda Yıldırım, seyirci joker hakkını kullandı.
Eğitim masrafları için katıldığı yarışmadan elenen Başak Yıldırım, Oktay Kaynarca'dan unutamayacağı bir teklif aldı.
