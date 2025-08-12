onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'te Mehmet Şef, Yasaklara Uymayan Yarışmacılara Ateş Püskürdü!

MasterChef'te Mehmet Şef, Yasaklara Uymayan Yarışmacılara Ateş Püskürdü!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.08.2025 - 23:29

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın başı yarışmacılarla dertte. Ana kadroya seçilen yarışmacıların her biri birbirinden yetenekli olsa da MasterChef kurallarına henüz tam anlamıyla uyum sağlayamıyorlar. Bunu fark eden Mehmet Şef, sinirden deliye dönüp yarışmacılara ültimatom verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye başlar başlamaz yarışmacılar Mehmet Şef'i çileden çıkarmaya başladı.

MasterChef Türkiye başlar başlamaz yarışmacılar Mehmet Şef'i çileden çıkarmaya başladı.

20 kişilik ana kadronun oluşmasıyla MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu tam gaz başladı. İlk elemenin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar tüm hünerlerini sergilemek için canla başla çalışırken yarışmanın bazı kurallarını unutabiliyor. Tadım yapmak, reçeteden çıkmak gibi yasakların bulunduğu MasterChef'in son bölümünde ise yasakların çiğnenmesi konusunda resmen kombo yapıldı.

Pek çok yarışmacı izinsiz tadım yapıp verilen tarifleri kendi yorumlarıyla yapınca Mehmet Şef epey sinirlendi. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılara ültimatom vererek uyarıda bulundu.

İşte Mehmet Şef'in çileden çıktığı o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın