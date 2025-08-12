MasterChef'te Mehmet Şef, Yasaklara Uymayan Yarışmacılara Ateş Püskürdü!

20 kişilik ana kadronun oluşmasıyla MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu tam gaz başladı. İlk elemenin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar tüm hünerlerini sergilemek için canla başla çalışırken yarışmanın bazı kurallarını unutabiliyor. Tadım yapmak, reçeteden çıkmak gibi yasakların bulunduğu MasterChef'in son bölümünde ise yasakların çiğnenmesi konusunda resmen kombo yapıldı.

Pek çok yarışmacı izinsiz tadım yapıp verilen tarifleri kendi yorumlarıyla yapınca Mehmet Şef epey sinirlendi. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılara ültimatom vererek uyarıda bulundu.