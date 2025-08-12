Arka Sokaklar'a Ali Rolüyle Geri Dönen Alp Korkmaz'ın Setten İlk Karesi Geldi!
20. sezon onayı alan Arka Sokaklar sonunda sete çıktı. Dizide uzun sezonlar rol alıp daha sonra ölerek diziye veda eden Alp Korkmaz, bu sezonda diziye geri dönüyor. Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar setinden ilk karesi geldi.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla geri dönüyor.
Geçtiğimiz gün 20. sezon için sete çıkan Arka Sokaklar setinden ilk görsel geldi.
