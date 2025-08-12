onedio
Arka Sokaklar'a Ali Rolüyle Geri Dönen Alp Korkmaz'ın Setten İlk Karesi Geldi!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.08.2025 - 22:43

20. sezon onayı alan Arka Sokaklar sonunda sete çıktı. Dizide uzun sezonlar rol alıp daha sonra ölerek diziye veda eden Alp Korkmaz, bu sezonda diziye geri dönüyor. Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar setinden ilk karesi geldi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla geri dönüyor.

19 sezondur devam eden Arka Sokaklar, 20. sezon onayı almasıyla herkesi şaşırtmıştı. Ekranın en iddialı günü olan cuma bile seyircisini korumayı başaran Arka Sokaklar'ın 20. sezonunda eski kadrodan önemli bir isim geri dönüyor. 

Dizinin en başından beri kadroda yer alan Alp Korkmaz, ani bir kararla Arka Sokaklar kadrosundan ayrılmıştı. Ali karakterine hayat veren Korkmaz'ın 20. sezonda geri dönüşü haliyle büyük heyecan yarattı.

Geçtiğimiz gün 20. sezon için sete çıkan Arka Sokaklar setinden ilk görsel geldi.

Diziye Ali karakteriyle geri dönen Alp Korkmaz'ın da yer aldığı set karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

Arka Sokaklar'a ölerek veda eden Alp Korkmaz'ın nasıl bir hikayeyle geri döneceği ise seyirciyi şimdiden heyecanlandırıyor.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
