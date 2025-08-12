Zaman Atlaması Yaşanan Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Rolü İçin Sürpriz İsme Teklif
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla zaman atlaması yaşanıyor. Yeni sezonda başrolde Mert Yazıcıoğlu'nu izleyeceğimiz bir Kuruluş Osman ile karşı karşıya kalacağız. Başrolün değişmesiyle kadroda da ciddi değişikliklere gidiliyor. Birsen Altuntaş, Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun'un yaşlılığını canlandırmak için yeni bir isme teklif gittiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Malhun Hatun karakteri için teklif giden isimlerden biri Bennu Yıldırımlar.
