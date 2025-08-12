onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zaman Atlaması Yaşanan Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Rolü İçin Sürpriz İsme Teklif

Zaman Atlaması Yaşanan Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Rolü İçin Sürpriz İsme Teklif

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.08.2025 - 19:05

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla zaman atlaması yaşanıyor. Yeni sezonda başrolde Mert Yazıcıoğlu'nu izleyeceğimiz bir Kuruluş Osman ile karşı karşıya kalacağız. Başrolün değişmesiyle kadroda da ciddi değişikliklere gidiliyor. Birsen Altuntaş, Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun'un yaşlılığını canlandırmak için yeni bir isme teklif gittiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlansa da tam 6 sezondur başrolü üstlenen Burak Özçivit'in bölüm başı yüksek ücret talep ettiği iddiasıyla taraflar arasında ayrılık yaşandı.

Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey rolüyle Kuruluş Osman'ın yeni başrolü olurken kadrodan diğer isimlerde de zaman atlaması yaşanacağı için değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakteri için geçerli oldu. 156. bölümde dizi kadrosundan ayrılan Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun, 7. sezonda başka bir oyuncuyla diziye geri dönecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Malhun Hatun karakteri için teklif giden isimlerden biri Bennu Yıldırımlar.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Malhun Hatun karakteri için teklif giden isimlerden biri Bennu Yıldırımlar.

Altuntaş, daha önce Nebahat Çehre'ye Malhun Hatun için teklif gittiğini açıklamıştı. Yaptığı bir paylaşımda başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın da diziyle görüştüğünü açıkladı. 

Bakalım Malhun Hatun'u hangi isim canlandıracak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın