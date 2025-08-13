onedio
Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı Dizisinden İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Barış Arduç Hande Erçel yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 20:59

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olacağı atv dizisi Aşk ve Gözyaşı için sete çıkıldı. İkilinin yeni dizisinden ilk görüntüleri Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi, atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle üçüncü kez partner oldu.

Dijital platformlar için yaptıkları dizi ve film projeleriyle çok sevilen Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu, yeni sezonda televizyona taşınıyor. atv'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra ve Selim karakterlerine hayat verecek olan ikili, geçtiğimiz günlerde okuma provalarında yer almıştı.

Yeni sezon için hazırlıklara tam gaz devam ederken Aşk ve Gözyaşı dizi ekibi sete çıktı. Birsen Altuntaş, Arduç ve Erçel'in canlandırdığı Meyra ve Selim karakterlerinin evlendiği sahnenin kamera arkasını paylaştı.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
