Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı Dizisinden İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olacağı atv dizisi Aşk ve Gözyaşı için sete çıkıldı. İkilinin yeni dizisinden ilk görüntüleri Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi, atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle üçüncü kez partner oldu.
