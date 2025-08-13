Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı Dizisinden İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Dijital platformlar için yaptıkları dizi ve film projeleriyle çok sevilen Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu, yeni sezonda televizyona taşınıyor. atv'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra ve Selim karakterlerine hayat verecek olan ikili, geçtiğimiz günlerde okuma provalarında yer almıştı.

Yeni sezon için hazırlıklara tam gaz devam ederken Aşk ve Gözyaşı dizi ekibi sete çıktı. Birsen Altuntaş, Arduç ve Erçel'in canlandırdığı Meyra ve Selim karakterlerinin evlendiği sahnenin kamera arkasını paylaştı.