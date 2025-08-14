onedio
Set Çalışanı Açıkladı: Dizilerde Rol Gereği Gerçekten Alkol Alınıyor mu?

Esra Demirci
14.08.2025 - 13:12

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerde rol gereği alkol tüketilmesi hakkında konuştu. Bir takipçisinin 'Gerçekten alkol tüketiliyor mu?' sorusuna Yalçın'dan yanıt geldi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

TikTok fenomeni Yener Yalçın, dizi ve film setleri hakkında merak edilenlere yanıt vermeye devam ediyor.

'Dizilerde rol icabı hiç alkol alan var mı?' sorusuna yanıt veren Yener Yalçın, bu konuda konuştu. Bazı dizi setlerinde nadiren gerçekten alkol alındığını belirtti. Yalçın ayrıca Türkiye'de bir set çalışanından da bu konuda doğrulama aldığını söyledi.

Yanında yurt dışından bir set çalışanın da bulunduğu Yalçın, setlerde üzüm suyu içildiğini öğrendi.

