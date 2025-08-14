Bu da Bize Ders Oldu: Afra Saraçoğlu'nun Bir Sahnesi, Brezilya'da Üniversitelerde Ders Olarak Okutuluyor!
TV ekranlarının ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez hiç beklemediğimiz bir konuyla gündeme geldi. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan güzel oyuncunun Kardeş Çocukları dizisinde kömürlük sahnesinin Brezilya'da üniversitelerde ders olarak okutulduğu öğrenildi.
Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme gelme sebebi, Brezilya'da üniversitelerde ders olarak işletilmesi!
2019 yılında çekilen Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, canlandırdığı Hayat rolüyle adeta devleşmişti.
