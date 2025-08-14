Bu da Bize Ders Oldu: Afra Saraçoğlu'nun Bir Sahnesi, Brezilya'da Üniversitelerde Ders Olarak Okutuluyor!

TV ekranlarının ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez hiç beklemediğimiz bir konuyla gündeme geldi. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan güzel oyuncunun Kardeş Çocukları dizisinde kömürlük sahnesinin Brezilya'da üniversitelerde ders olarak okutulduğu öğrenildi.