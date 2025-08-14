onedio
Bu da Bize Ders Oldu: Afra Saraçoğlu'nun Bir Sahnesi, Brezilya'da Üniversitelerde Ders Olarak Okutuluyor!

Merve Ersoy
14.08.2025 - 16:28

TV ekranlarının ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez hiç beklemediğimiz bir konuyla gündeme geldi. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan güzel oyuncunun Kardeş Çocukları dizisinde kömürlük sahnesinin Brezilya'da üniversitelerde ders olarak okutulduğu öğrenildi.

Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/19559...
Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da tanınan isimlerden biri olan Afra Saraçoğlu, bugün bambaşka bir konuyla gündemde geldi.

Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme gelme sebebi, Brezilya'da üniversitelerde ders olarak işletilmesi!

2019 yılında çekilen Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, canlandırdığı Hayat rolüyle adeta devleşmişti.

Afra Saraçoğlu'nun bu dizide kömürlük sahnesindeki performansı, Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinde oyunculuk ve mimik tekniği örneği olarak okutulmaya başlandı. Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan bir öğrenci, Afra Saraçoğlu’nun 2019’da yayınlanan Kardeş Çocukları dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti. Hazırladığı analiz raporu profesörün seçtiği en iyi üç çalışma arasına girmeyi başardı. Afra Saraçoğlu'nun mimik ve oyunculuk teknikleri derslerde öğrencilere izletilmeye başladı.

