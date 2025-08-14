onedio
Hudutsuz Sevda'ya Veda Eden Ünlü Oyuncu Aynadaki Yabancı Dizisine Dahil Oldu

Hudutsuz Sevda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.08.2025 - 13:17

Miray Daner'in ayrılığının TV gündemine bomba gibi düştüğü Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonuna yalnızca 5 oyuncu devam edecek. Neredeyse tüm kadronun değişeceği dizinin adının da değişmesi beklenirken gelişmeler henüz paylaşılmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide rol alan ünlü isimlerden biri yeni sezonda yayınlanacak Aynadaki Yabancı dizisinin kadrosuna katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Hudutsuz Sevda'nın sezon finali, geçtiğimiz sezonun en şaşırtıcı finallerinden birine sahne oldu.

Dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner, senaryo gereği diziden ayrıldı. Yeni sezonda Halil İbrahim'in hikayesini izleyeceğimiz diziye Miray Daner'in yanı sıra pek çok oyuncu veda etti. Yeni sezonda diziden yalnızca 5 oyuncunun yer alması bekleniyor.

Hudutsuz Sevda'da rol alan oyunculardan biri olan Asuman Dabak'ın yeni dizisi belli oldu.

Hudutsuz Sevda'da Nedime Leto karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrollerini paylaşacağı Aynadaki Yabancı dizisinde rol alacak. Dabak, ATV'de yayınlanacak dizide Hanzade karakterine hayat verecek.

