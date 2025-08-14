Hudutsuz Sevda'ya Veda Eden Ünlü Oyuncu Aynadaki Yabancı Dizisine Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Miray Daner'in ayrılığının TV gündemine bomba gibi düştüğü Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonuna yalnızca 5 oyuncu devam edecek. Neredeyse tüm kadronun değişeceği dizinin adının da değişmesi beklenirken gelişmeler henüz paylaşılmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide rol alan ünlü isimlerden biri yeni sezonda yayınlanacak Aynadaki Yabancı dizisinin kadrosuna katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hudutsuz Sevda'nın sezon finali, geçtiğimiz sezonun en şaşırtıcı finallerinden birine sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hudutsuz Sevda'da rol alan oyunculardan biri olan Asuman Dabak'ın yeni dizisi belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın