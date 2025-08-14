TRT 1’in Yeni Sezona Bomba Gibi Hazırlanan Cennetin Çocukları Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. TRT 1 de iddialı dizi projeleriyle izleyici karşısına çıkmak adına hazırlık sürecinde. İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer alacağı Cennetin Çocukları dizisi duyurulduğundan bu yana merak yaratanlardan. Özgü Kaya’nın İsmail Hacıoğlu’na partnerlik yapacağı dizinin ilk fragmanı yayınlanmasıyla epey ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim!
İşte merakla beklenen fragman 👇
Soner Caner’in yönetmenliğindeki dizinin senaristi Ali Kara.
