Nihayet: Kızılcık Şerbeti’nin 4. Sezon İçin Sete Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
14.08.2025 - 23:45

Show TV’nin üç sezondur sevilerek takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, en popüler dizilerden. Aşk olayları, aile olayları derken bir anda kendimizi kaosun içinde bulduğumuz dizi reytinglerde de başarısını kanıtlıyor. Şimdilerde sezon arasında olan Kızılcık Şerbeti’nin dördüncü sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, son yıllarda ekranlarda başarı yakalayan nadir örneklerden.

Özgür Sevimli’nin yönetmenliğindeki dizinin dördüncü sezon çekimleri Birsen Altuntaş’ın haberine göre 23 Ağustos’ta başlayacak! Nihayet çekim günü açıklanan dizinin ilk fragmanı da merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonlarda kadroya veda eden isimler olmuştu.

Yeni sezonda ise yeni isimler geliyor. Erkan Avcı, Mehmet Bilge Aslan, Serkan Rutkay Ayıköz ve Açelya Akkoyun Kızılcık Şerbeti’nin dördüncü sezonunda ekranlarda boy gösterecek! Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
