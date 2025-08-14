Nihayet: Kızılcık Şerbeti’nin 4. Sezon İçin Sete Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
Show TV’nin üç sezondur sevilerek takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, en popüler dizilerden. Aşk olayları, aile olayları derken bir anda kendimizi kaosun içinde bulduğumuz dizi reytinglerde de başarısını kanıtlıyor. Şimdilerde sezon arasında olan Kızılcık Şerbeti’nin dördüncü sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, son yıllarda ekranlarda başarı yakalayan nadir örneklerden.
Geçtiğimiz sezonlarda kadroya veda eden isimler olmuştu.
