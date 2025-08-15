onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Sezona Az Kaldı: Açılışı Yapacak Dizi Gözleri Karadeniz Oldu!

Yeni Sezona Az Kaldı: Açılışı Yapacak Dizi Gözleri Karadeniz Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 12:48

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı. Başlayacak olan dizilerin hazırlıkları sürüyor. Son haftalarda epey dizi duyurusu yapıldı ve izleyiciler hangi birisini izleyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz birçoğunun yayın günü belli değil. Ancak Birsen Altuntaş, açılışı yapacak olan diziyi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezonda yayına girecek olan ilk dizi Gözleri Karadeniz olacak.

Sezonda yayına girecek olan ilk dizi Gözleri Karadeniz olacak.

2 Eylül akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gözleri Karadeniz’de Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaşıyor. Sezon açılışı olurken, erken davranmak çoğu zaman avantaj yaratabiliyor.

Diğer diziler başlamadan ilk olarak Gözleri Karadeniz izleyiciye merhaba diyecek!

Diğer diziler başlamadan ilk olarak Gözleri Karadeniz izleyiciye merhaba diyecek!

Bakalım nasıl bir ilgiyle karşılanacak? Yeni sezonda bomba isimlerin yer aldığı birçok proje izleyeceğiz. Gözleri Karadeniz de onlardan biri olacak. Şimdiden reytingi bol olsun diyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın