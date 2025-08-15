Yeni Sezona Az Kaldı: Açılışı Yapacak Dizi Gözleri Karadeniz Oldu!
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı. Başlayacak olan dizilerin hazırlıkları sürüyor. Son haftalarda epey dizi duyurusu yapıldı ve izleyiciler hangi birisini izleyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz birçoğunun yayın günü belli değil. Ancak Birsen Altuntaş, açılışı yapacak olan diziyi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sezonda yayına girecek olan ilk dizi Gözleri Karadeniz olacak.
Diğer diziler başlamadan ilk olarak Gözleri Karadeniz izleyiciye merhaba diyecek!
